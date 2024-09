Lukáš Wagenknecht: Senát nemám jako vedlejší práci, chci v něm poctivě pracovat

Vítejte u dalšího dílu podcastu Volební ozvěny. Dnešním hostem byl senátor, který chce svůj mandát obhájit v nadcházejících volbách - Lukáš Wagenknecht (Piráti s podporou STAN, SEN 21, Zelených, Osmička žije a Zdravé Letňany) z volebního obvodu číslo 23. Hovořili jsme s ním o tom, proč se rozhodl kandidovat do senátu, jaká jsou podle něj hlavní témata letošních podzimních voleb nebo o tom, na co by se chtěl v senátu zaměřit.

Lukáš Wagenknecht | Video: Jiří Štraub