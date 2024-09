Vítejte u dalšího dílu podcastu Volební ozvěny. Pozvání dnes přijala politička, ekonomka a autorka Markéta Šichtařová (Svobodní) z volebního obvodu číslo 20. Hovořili jsme s ní o tom, proč se rozhodla kandidovat do senátu nebo o tom, na co by se v něm chtěla zaměřit. Podělila se s námi také o svůj pohled na Green Deal.

Markéta Šichtařová | Video: Jiří Štraub

Markéta Šichtařová: Vláda spustila energetické domino



Inflace už zase zrychluje. Její zdroj známe: dlouhodobé zdražování elektřiny.

Je to stále stejná písnička: Green Deal likviduje evropskou energetiku, průmysl, konkurenceschopnost a je červenou nití táhnoucí se ekonomickými problémy. To kvůli němu chudneme, máme draho. Evropská „klimatická“ politika vytváří čím dál víc ekonomicky zničujících situací, a to jsme zatím na začátku.

Energetika je první na ráně. Tam vše začíná a valí se jako domino dál ekonomikou. Už v příštím roce může dojít k odstavení kondenzační výroby v elektrárnách, protože kvůli nesmyslným emisním povolenkám se nerentují. Je dost možné, že zavřou Elektrárna Chvaletice a Počerady. To je nějakých 8 terawatthodin. Jenomže ve ztrátě začínají být už i teplárny a závodní energetiky. To je dalších asi 9 terawatthodin. Čím víc provozů zavře, tím víc zdraží energie.

Po elektrárnách, teplárnách a závodních energetikách poklesne odbyt dolům a lomům na uhlí, takže se ani jejich provoz nebude rentovat (a mnohým nerentuje už dnes). Tedy i ony zavřou. Jakmile zavřou povrchové doly na hnědé uhlí, nebude palivo ani pro ty teplárny, které dosud budou v provozu, takže zavřou i ony.

Vláda blouzní o přebudování uhelných elektráren na plynové, ale do doby, než ekonomicky zkolabují uvedené provozy, žádné náhradní plynové zdroje nevybudujeme. A i kdybychom je hypoteticky postavili – plyn je stále nedostatkový, tedy drahý. Tedy i produkce tepláren a technologického tepla musí zdražit. Nehledě na to, že kvůli povolence se v současnosti ekonomicky nevyplácí ani provoz plynových zdrojů.

Připočítejte, že podniková teplárna litvínovského závodu Orlen Unipetrol spaluje hnědé uhlí a využívá k provozu rafinérie provozní páru. Aktuálně využívá zhruba 1 milion tun nízkovýhřevného uhlí z lomu Vršany. Pokud tento lom zavře, nebudeme schopni jej nahradit. Máme sice třeba lom Bílina, ale kotle každé teplárny jsou dimenzované na konkrétní výhřevnost konkrétního lomu. Rafinérie dodávající pohonné hmoty tedy bude bez snadno dostupné energie. Je to domino.

V podstatě se dostáváme na hranu soběstačnosti v té nejvíce strategické komoditě ze všech: elektřiny. Dle odhadů ČEPS už za pár let spotřebujeme elektřiny víc, než vyrobíme. A v téhle situaci ministr Síkala nechal koupit zadluženou síť plynovodů Net4Gas. Údajně šlo o strategickou investici. Podotýkám, že Green Deal v dlouhodobém horizontu se zemním plynem nepočítá. Takže stát kupuje zadlužené „trubky“, kterými do budoucna nemá nic téct, ale nemá vyřešeno, že do 6 let bude nedostatek elektřiny.

Nenastal náhodou čas nadefinovat, co je tou OPRAVDU strategickou a kritickou infrastrukturou? www.marketasichtarova.cz