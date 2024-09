Zdeněk Kučera: Sever Prahy potřebuje změnu. Důležité jsou i dlouhodobé cíle

Vítejte u dalšího dílu podcastu Volební ozvěny. Dnešním hostem byl starosta Prahy 18 a kandidát do Senátu Zdeněk Kučera (ANO) z volebního obvodu číslo 23. Hovořili jsme s ním o tom, proč se rozhodl kandidovat do Senátu, jaká jsou podle něj hlavní témata letošních podzimních voleb nebo o tom, na co by se chtěl v Senátu zaměřit.

Zdeněk Kučera | Video: Jiří Štraub