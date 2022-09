Letos v září se budou tradičně po čtyřech letech konat komunální volby.

Foto: Ostravak, hnutí občanů

Jedná se o volby do zastupitelstev obcí, měst a městských obvodů. Někde se bude volit i do části Senátu ČR. Již počtvrté se o přízeň obyvatel Ostravy a jejich městských obvodů bude ucházet místní hnutí Ostravak, které poprvé kandidovalo v roce 2010 do zastupitelstva města a centrálního městského obvodu. Postupně svou působnost rozšířilo i do dalších obvodů. Aktuálně je ve vedení pěti městských obvodů. V zastupitelstvu města a dalších šesti obvodech tvoří opozici. To však chtějí na podzim změnit a zde představují své kandidáty do jednotlivých zastupitelstev.

Zastupitelstvo města Ostravy

kandidát na post primátora JUDr. Lukáš Semerák

JUDr. Lukáš SemerákZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

kandidátka na post starostky Ing. Petra Bernfeldová

Ing. Petra BernfeldováZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih

kandidát na post starosty Ing. Zdeněk Hubner

BC. Zdeněk Hübner, MBAZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Poruba

kandidát na post starosty Mgr. David Nespěšný

Ing. David Nespěšný, MBAZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

kandidát na post starosty Ing. Roman Goryczka

Ing. Roman GoryczkaZdroj: Ostravak.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Vítkovice

kandidát na post starosty Richard Čermák

Richard ČermákZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Svinov

kandidát na post starosty Ing. Daniel Žitník

Ing. Daniel ŽitníkZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

kandidát na post starosty Jan Nevola

Jan NevolaZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Hrabová

kandidátka na post starostky Ing. Květoslava Hrabovská

Ing. Květoslava HrabovskáZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Plesná

kandidát na post starosty Jiří Brůna

Jiří BrůnaZdroj: Ostravak

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Petřkovice

kandidát na post starosty Ing. Lukáš Kalus

Ing. Lukáš KalusZdroj: Ostravak

Kompletní kandidátní listiny, priority, cíle a vize hnutí Ostravak naleznete na webových stránkách www.ostravak.cz nebo FB profilu ostravakhnutiobcanu

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

