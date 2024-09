Občanští demokraté jdou do voleb s neotřelým heslem, silnou kandidátkou a rozumným programem.

ODS v kampani v Olomouckém kraji využívá neotřelý slogan „Tož to je normální“ | Foto: Občanská demokratická strana

Existuje řada argumentů, proč ve víkendových krajských volbách v Olomouckém kraji podpořit kandidátku občanských demokratů.

ODS se jako tradičně vydala do krajských voleb u nás v kraji samostatně a s hrdostí na svou značku. „Chceme obhájit náš program a naše hodnoty, a proto jsme se rozhodli pro tuto formu kandidátky. To ale neznamená, že naše kandidátka je složená čistě ze straníků. Naopak jsme jí otevřeli hned několika nezávislým osobnostem,“ říká lídr kandidátky a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák.

Lídr kandidátky a náměstek hejtmana Dalibor HorákZdroj: Občanská demokratická strana

Osobnosti do čela kraje

Složení „modré“ kandidátky při tom patří k jejím hlavním trumfům. Vedle Dalibora Horáka jsou na jejích předních místech olomoucký lékař záchranář Ivo Mareš, náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová, jednatel výrobní společnosti ze Šumperska Josef Ťulpík, bývalý dlouholetý starosta obce Lipová-lázně Lubomír Žmolík či přerovský radní Jakub Navařík. Každých z nich je ve své části kraje známou osobností, a to je ještě doplňuje řada dalších starostů, komunálních politiků, lékařů a dalších odborníků. Ostatně občanští demokraté v kampaně nestaví jen na osobě lídra, ale jejich program garantuje celá řada jejich kandidátů.



Lékař záchranář Ivo Mareš z OlomouceZdroj: Občanská demokratická strana

Bojovat za náš kraj

Samostatná kandidátka ODS je v letošních krajských volbách jistotou pro všechny nelevicové voliče. „Neděláme experimenty. Voliči vědí, co od nás čekat a že dokážeme řídit Olomoucký kraj, protože naši kandidáti mají zkušenosti s řízením měst a obcí a zároveň znají z první ruky problémy občanů. Tuhle jistotu vyjadřuje i naše hlavní heslo „Tož to je normální“. Známe tenhle kraj a jsme normální, zavedená, demokratická strana s jasným pravicovým programem,“ vysvětluje Dalibor Horák a dodává: „S námi nekupujete zajíce v pytli, ale to, co jste si svým hlasem pomyslně objednali: schopnost bojovat za náš kraj a lidi, kteří v něm žijí, a program, v němž chceme mimo jiné méně byrokracie a snižování zadluženosti kraje“.



Jednatel výrobní společnosti Josef Ťulpík ze ŠumperskaZdroj: Občanská demokratická strana

Ke svým tradičním tématům ale občanští demokraté přidali i řadu nových programových prvků. Patří mezi ně například podpora duševního zdraví, a to zejména u mladých lidí. To chtějí naplnit například zlepšením přístupu ke školním psychologům a poradenským programům.

Mezi priority se řadí samozřejmě také kvalita dopravy a rychlejší opravy silnic a mostů či svoboda volby v oblasti školství a zdravotnictví.

To všechno je podle občanských demokratů důvodem, proč platí jejich slogan pro závěr kampaň, který zní „Volit ODS? Tož to je normální!“.

