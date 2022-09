Číslo 4 má v nadcházejících volbách kandidátní listina koalice SPOLU. Tu v Rokycanech tvoří tři tradiční pravicové politické strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Máme podobný náhled na svět i na řešení problémů a hlavně – občané naše kandidáty dlouhodobě znají a ví, co od nich mohou očekávat.

Jan Šašek | Foto: ODS

Jedničkou je současný oblíbený místostarosta města Mgr. Jan Šašek. Vedle zkušených politiků je tam i několik nováčků. Tři kandidáti jsou mladší 30 let, třem je více než 60. Polovinu tvoří ženy. Polovina má vysokoškolské vzdělání. Jsou mezi námi podnikatelé, zaměstnanci, učitelé, úředníci i důchodce. Starší a střední generace má dostatek zkušeností, ti mladší zase nové nápady. SPOLU tvoříme výborný tým.

Kandidátem koalice SPOLU v Rokycanech na starostu města Rokycany je Mgr. Jan Šašek. Jako místostarosta odváděl osm let velmi dobrou práci a jsou za ním vidět hmatatelné výsledky. Snažil se vždy realizovat politiku přátelskou a vstřícnou občanům, otevřenou k jejich podnětům i kritice. O čemž mimo jiné svědčí i jeho profily na sociálních sítích, které často suplují oficiální komunikační kanály města.

JAKÉ BY MĚLY BÝT ROKYCANY PODLE NÁS

ROKYCANY JAKO DOBRÝ HOSPODÁŘ

Naší trvalou prioritou jsou zdravé finance města. Stejně jako každá rodina, tak i město musí hospodařit a investovat rozumně. To ale neznamená, že necháme peníze ležet na účtech, aby je znehodnotila inflace. Chceme proto efektivně využívat městský majetek i naspořené finančních prostředky a důsledně kontrolovat hospodaření městských organizací (provedeme audit příjmů a výdajů města s cílem zvýšit výdaje na investice a snížit provozní výdaje), investovat především tam, kde budoucí provoz příliš nezatíží rozpočet města, připravit spolu s občany města dokument Strategický plán udržitelného rozvoje města Rokycany (analyzovat stávající stav a stanovit dlouhodobé vize a cíle).

ROKYCANY REAGUJÍCÍ NA KLÍČOVÁ TÉMATA SOUČASNOSTI

Občané se v současné době potýkají s problémy kvůli všeobecnému zdražování, zejména energií. Město musí být občanům v této věci nápomocno. Samo město musí snižovat svoji energetickou náročnost. Chceme proto zřídit kontaktní místo, kde občan získá jak přehled o státní podpoře na výměnu zdroje tepla, tak i přehled o různých příspěvcích a dávkách, poskytovat občanům bezúročné půjčky na snížení energetické náročnosti domů a bytů, např. na výměny oken či zateplení bytů a rodinných domů, být nápomocni při zjišťování největších úniků tepla v bytech i domech zajištěním měření pomocí termokamery.

ROKYCANY – SKUTEČNĚ BEZPEČNÉ MĚSTO

Starost o bezpečnost je, podle nás, jednou z klíčových odpovědností města. Obyvatelé musí být v bezpečí, nikdo se nesmí bát jít kdykoliv sám po ulici. Zkvalitníme činnost městské policie, zejména v problémových oblastech města, dále prosadíme tvrdé postihy za opakované prohřešky a zrealizujeme komplexní projekt Bezpečné město.

ROKYCANY – MĚSTO BEZ KORUPCE

O korupci se často mluví, ale už méně často se v boji proti ní něco konkrétního dělá. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné prostor pro korupci stále omezovat a aktivně s ní bojovat. Chceme proto přepracovat směrnici upravující zadávání městských zakázek směrem k větší transparentnosti celého procesu, dodržet pravidlo, že se ani v tomto volebním období nebudou naši zastupitelé ucházet o městské zakázky, vytvořit interaktivní rozklikávací rozpočet města, který zdokonalí veřejnou kontrolu nad hospodařením s prostředky města.

ROKYCANY V POHYBU

Doprava ve městě má být rychlá a pohodlná a nemá zatěžovat prostředí hlukem a zplodinami. To je ideální stav, ke kterému budeme směřovat veškeré naše úsilí. Chceme proto již v příštím roce konečně, ve spolupráci s Plzeňským krajem, zrekonstruovat Jiráskovu ulici, část Palackého ulice, náměstí 5. května a ulici Svazu bojovníků za svobodu. Zrealizovat odborně zpracované a s veřejností projednané návrhy na zlepšení parkování a zvyšovat bezpečí chodců a cyklistů. Zavedeme monitoring komunikací se zvýšením pohybem chodů a budeme i nadále navrhovat nové přechody pro chodce (např. v ulici Soukenická, Jiráskova, Jeřabinová). Zrealizujeme připravené velkokapacitní parkoviště v lokalitě Pod Kostelem a připravený projekt nových parkovacích míst v ulici Vokáčova. Zmodernizujeme autobusové nádraží na moderní přestupní terminál, jehož součástí bude i plocha pro parkování osobních automobilů, v ideálním případě i tolik potřebný parkovací dům pro centrum města.

ROKYCANY – ČISTÉ A ZDRAVÉ MĚSTO

Životní prostředí si zaslouží naši úctu a měli bychom se k němu chovat tak, abychom ho našim dětem předávali ve stavu, v jakém bychom ho sami chtěli převzít. Životní prostředí je pro nás jednou z klíčových oblastí, ve které můžeme ovlivnit životy občanů. Musí jí být proto věnována náležitá pozornost. Občané města si zaslouží dýchat čerstvý vzduch a žít ve zdravém prostředí. Chceme proto posílit každodenní úklid města (nejen ručně ale i strojně) a vysypávání odpadkových košů. Budeme spolu s vámi pokračovat ve zlepšování systému separace, recyklace a likvidace komunálního odpadu (např. rozšířit systém tzv. barevných popelnic a kompostérů i bytovým domům) a aktivně hledat model pro motivaci občanů k třídění odpadu. Zřídíme RE-USE centrum (místa, kde lze odevzdávat nepotřebné, ale plně funkční věci, které si někdo jiný může zase vzít a dále používat) a budeme podporovat cirkulární ekonomiku. Vytvoříme Manuál tvorby veřejných prostranství (nástroj města pro navrhování, vytváření, spravování a užívání kvalitních veřejných prostranství – materiály a povrchy, stromy a vegetace, městský mobiliář, zařízení pro služby, venkovní reklama).

ROKYCANY – MĚSTO SLOUŽÍCÍ OBČANŮM, CHYTRÉ MĚSTO

Úřady jsou tu pro lidi, a ne lidé pro úřady. Radnice musí v první řadě sloužit lidem. Občan, který úřad platí ze svých daní, má právo za své peníze dostávat kvalitní a efektivně vykonanou službu. Chceme proti i nadále zlepšovat komunikaci města s občany a využít k tomu všechny dostupné prostředky a rozšiřovat agendy, které bude možné vyřizovat plně elektronicky z pohodlí domova. Trváme na zavedení tzv. participativního rozpočtování, tedy rozhodovat o investicích a službách podle výsledků komunitního plánování. Zajistíme nahrávání a on-line přenos z jednání zastupitelstva města a zavedeme prvky a aplikace „chytrého města“. Konečně umožníme úhradu všech poplatků bezhotovostně a pomocí mobilních aplikací (parkování, vstup do plaveckého bazénu apod.)

ROKYCANY – NÁŠ DOMOV

Bydlení je jednou z nejzákladnějších potřeb, kterou v životě musí řešit každý z nás. Chceme proto výnosy z nájemného z městských bytů i nadále investovat do údržby městských nemovitostí. Dle zpracovaného projektu revitalizovat Smetanovu ulici, náměstíčko kolem Masných krámů a náměstí Josefa Urbana. Chceme také zrealizovat rekonstrukci Jeřabinové ulice s obnovou stromové aleje a postupně revitalizovat veřejné prostory v městských vnitroblocích a sídlištích. Změnami územního plánu budeme podporovat developerské projekty na výstavbu bytů, infrastruktury ke stavbě rodinných domů (např. areál bývalých Kovohutí, území u nemocnice) a v souladu se současnými trendy aktualizovat regulační a územní plán lokality Pod Čilinou a připravit projekt rekonstrukce Tymákovské ulice.

ROKYCANY VZDĚLANÉ, KULTURNÍ A ŽIVÉ

Vzdělání je nejdůležitější investicí do naší budoucnosti, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. Kultura je zase to, co nás zušlechťuje, baví i vzdělává. Rokycany mají na to být městem kultury. Chceme Rokycany, které žijí, kde se lidé setkávají. Chceme pokračovat v oživování centra města podporou živé kultury v kulisách města a hledat všechny možnosti a finanční prostředky k co nejrychlejší rekonstrukci Sokolovny. Chceme také v souladu s objemovou studií vybudovat tělocvičnu, gymnastický sál a kuchyň s jídelnou pro základní školy v centru města a vyřešit prostory pro kmenové třídy a družiny ZŠ TGM. Nová tělocvična by sloužila i veřejnosti (např. pro TJ Sokol Rokycany či další organizace). Chceme zvyšovat atraktivitu města zkvalitňováním veřejných prostor s využitím živé kultury, uměleckých děl, veřejných ohnišť a piknikových stolů. Zaměřit se je třeba též na důstojnou organizaci všech pietních a vzpomínkových akcí a připomínat si i jinými formami hrdiny a osobnosti spojené s naším městem.

ROKYCANY SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ

Sport a aktivní trávení volného času má význam pro podporu dobrého zdraví a pohody ve společnosti. Chceme, aby v Rokycanech fungovalo zázemí, které bude každému nabízet finančně nenáročnou příležitost ke sportování a aby existovala široká paleta možností trávení volného času i jiným způsobem. Chceme proto podporovat činnost sportovních organizací působících ve městě dle nových transparentních a objektivních kritérií (např. nákladnost sportu, počet nezletilých sportovců, vlastnictví sportovního objektu) s cílem podpořit jich co nejvíce, aby byla zachována pestrá nabídka pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Víme, že je třeba individuálně podporovat talentované mladé sportovce. Budeme pokračovat v rekonstrukcích stávajících a budování nových dětských hřišť (např. na Stráni) a sportovišť pro děti i dospělé (např. venkovní hřiště pro házenou a florbal a další sporty za zimním stadionem). Postupně zrevitalizujeme a oživíme Rokycanskou stráň (Husovy sady) a Kalvárii v souladu s projektem připraveným za aktivního přispění veřejnosti. Dále chceme rozvíjet oblast Boreckého rybníka jako sportovní a relaxační zóny a revitalizovat areál bývalé kotelny Na Železné na prostor pro skatepark, in-line dráhu, parkour, městský a přírodní park a budovu kotelny zachovat jako industriální památku a přeměnit ji na živý kulturně-sportovní prostor. Budeme i nadále podporovat vznik nových sportovišť (tenisová hala v areálu tenisových kurtů) a dalších menších sportovních aktivit (např. disc-golfové hřiště), věnovat se budoucnosti zimního stadionu a znovuoživit výstavbu unikátní funkcionalistické stavby „parníku“ architekta F. A. Libry v areálu městského koupaliště. Pokračovat chceme v oživování zelené plochy naproti vojenskému muzeu v místech nové plochy pro skatepark (vybudování cestní sítě a pumptracku).

ROKYCANY VLÍDNÉ K POTŘEBNÝM

Město je především společenstvím lidí. Základem společenství jsou jednotlivec a rodina. Věříme, že tam, kde jednotlivec ani rodina nestačí, by měla nabídnout pomocnou ruku společnost. Budeme pokračovat v rozvoji sociálních a zdravotních služeb, ať zkvalitňováním aktivit Pečovatelské služby nebo podporou Rokycanské nemocnice, a.s. Provedeme připravenou rekonstrukci Voldušské ulice a přilehlých parkovišť u nemocnice. Chceme konečně vybudovat chybějící dům pokojného stáří pro kvalitní a aktivní život seniorů, pomáhat rozvoji klubové činnosti seniorů a zavést služby tzv. „senior taxi“. Budeme i nadále podporovat poskytovatele sociálních a zdravotnických služeb, napomáhat v rozvoji ošetřovatelské péče a osobní asistence umožňující klientům důstojný život v domácím prostředí a usilovat o zřízení chybějícího denního stacionáře pro seniory. A změníme statut tzv. Domu s pečovatelskou službou a vrátíme do něj klid a pohodu.

ROKYCANY POMÁHAJÍCÍ A NEPŘEKÁŽEJÍCÍ PODNIKÁNÍ

Město musí vytvářet takový rámec pro podnikání, aby lidé měli chuť začít a dlouhodobě vydrželi. Chceme proto zachovávat rozumné nájemné v městských prostorách, aktivně komunikovat se zástupci živnostníků a průmyslu, vytvořit partnerství s podnikateli a investory ve prospěch rozvoje města a jeho obyvatel, být součinní při tvorbě infrastruktury pro podnikání a změnit filozofii přístupu úřadu k řešení požadavků občanů – podnikatelů od argumentace proč to nejde, na hledání možností, jak by to šlo.

ROKYCANY ZELENĚJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ

Klimatické změny pociťujeme i v našem městě. Naším cílem proto musí být zlepšování retenční schopnosti města, využití dešťové vody a klimatizace města za pomoci dostatečné a kvalitní zeleně. Klíčovým nástrojem městské politiky je budování modrozelené infrastruktury. Město musí umět reagovat na střídající se vlny veder, sucha a extrémních dešťů. Chceme proto projekčně připravit a zahájit realizaci takových protipovodňových opatření, která skloubí rekreační (zpřístupnění náplavky) i protipovodňovou ochranu a budou ekonomicky únosná a zpracovat adaptační strategii, která se bude zabývat změnou klimatu a jejími dopady na náš život (vytvořit plán konkrétních opatření, která v budoucnu obyvatelům města pomohou čelit vlnám veder, sucha nebo extrémním přívalovým dešťům). Budeme budovat zelené střechy, např. při připravené přestavbě budovy bývalého Svazarmu na školní družiny a centrum volnočasových aktivit. Budeme využívat dešťovou vodu pomocí zasakovacích povrchů, které budou součástí rekonstrukcí veřejných prostor a parkovišť a realizovat opatření ke zpomalení jejího odtoku a vracet vracet vodu i do okolní krajiny, konkrétně pokračovat v obnově tůní v městských lesích nebo obnovením historického rybníka v polesí Čilina. Pomoci lze i relativně rychle rozšířením ploch kvetoucí zeleně a intenzivní výsadbou popínavých rostlin v centru města (ozelenění fasád, zastávek či zdí ve veřejném prostoru). Budeme i nadále chránit perspektivní vzrostlé stromy a prosazovat výsadbu stromů v ulicích tam, kde to bude možné z hlediska jejich růstu a údržby a připravovat další projekty tzv. modro-zelené infrastruktury. Budeme chránit volnou krajinu a zemědělskou půdu před bezdůvodným rozšiřováním městské zástavby a rozšiřovat po městě plochy kvetoucích luk, podporovat obnovu starých ovocných dřevin v okolní krajině města a realizovat místa přitažlivá pro hmyz, ptáky a drobná zvířata.

Volme SPOLU kandidátní listinu č. 4.

Děkujeme vám za důvěru!

