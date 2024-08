Prázdniny se sice překulily do druhé poloviny, ale stále je ještě dost času užít si je naplno. A to v každém počasí. Se zábavou pak může pomoci i věc, kterou má každý z nás ve své kapse, a to je mobilní telefon. Ten je totiž dnes už víc, než jen prostředek pro pouhé volání.

Foto: T-Mobile Czech Republic a.s.

Stačí mít jen ten správný tarif. S jednou takovou zajímavou nabídkou přišel v červnu operátor T-Mobile. Představil totiž nové tarify řady Next, které nabízí různé výhody pro rozmanité zájmy lidí každého věku. Postaveny jsou na neomezených datech na víkend a na dalších datových objemech doma i v zahraničí (i mimo EU). Součástí všech tarifů je složka Security, která chrání například při brouzdání na internetu před podvodnými stránkami a krádeží přihlašovacích nebo bankovních údajů. A nechybí ani nabídka zvýhodněných telefonů.

Cestování s dětmi nebo ve větší partě bývá dost často i hektické na balení. A upřímně, nejednou se stane, že se na něco zapomene – třeba nabíječky, knížka, repelent, pláštěnky, desková hra nebo powerbanka. K nové tarifní řadě Next si u vybraných tarifů lze na rok zdarma aktivovat i komfortní doručení zboží z alza.cz do 25 000 výdejních míst po celé zemi v rámci programu AlzaPlus+. Díky němu je možné objednat zapomenutou věc s dodáním zdarma často i do druhého dne a to skutečně po celé České republice. Program zároveň nabízí i příjemné slevy na další vybrané zboží.

Zdroj: T-Mobile Czech Republic a.s.

A po celém dni výletů nebo i pro případ, kdy na dovolené přeci jen přijde bolest hlavy, v krku nebo nějaký ten namožený sval či únava a tudíž i chvíle pro trochu odpočinku, kdy je zkrátka potřeba najít jinou zábavu, může přijít i ve stanu čas na pohádku, příběh z přírody nebo dobrodružný film. O televizní zábavu pro celou rodinu je u nových tarifů Next také postaráno, a to díky možnosti aktivovat si streamovací službu Max (dříve HBO Max) od Warner Bros Discovery na 12 měsíců jako dárek.

Všechny tarify běží na bleskurychlé 5G síti. V nabídce se nezapomíná ani na mladé nebo mobilní internet. Navíc je pro zájemce, kteří přejdou na nové tarify Next ještě do konce prázdnin, tedy do termínu 31. 8., připraven zajímavý bonus – dva měsíce v novém tarifu za cenu původního. Více informací pak lze nalézt na webu operátora Tarify Next, které mění pravidla hry (t-mobile.cz).