Podívali jsme se, jak to vypadá na „Potravině“, střední škole, kterou navštěvují žáci z celého Česka.

Voňavá škola v centru Pardubic už přes 100 let vychovává potravinářské odborníky. | Foto: Zadavatel

Přímo v centru Pardubic, vedle Domu hudby a obchodního domu Grand, stojí budova Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice. Když do ní vejdete, zjistíte, že to není jen tak ledajaká škola. Ucítíte totiž určitě vůni z pekárny, odkud se linou libá aromata chleba, sladkého i slaného pečiva. „Potravina“ už 104 let vychovává odborníky pro potravinářský průmysl. „Naše škola je unikátní, co se týče skladby studovaných oborů. Není tak divu, že máme spoustu přespolních studentů, některé i ze vzdálených regionů ČR – Ostravska, Karlových Varů či Znojemska,“ vysvětluje ředitel školy Zdeněk Zitko.

A co se tedy dá na této specifické průmyslovce studovat?

Uchazeči si mohou vybrat mezi studijními i učebními obory. Kdo baží po maturitě, zamíří na obor analýza potravin (včetně zaměření výživový poradce) či na obor technologie potravin. Kdo by rád získal výuční list, stane se studentem oborů pekař, cukrář, kuchař, číšník a prodavač. A když zjistí, že mu studium na „učňáku“ jde, může pokračovat na škole v nástavbovém studiu v oboru technologie potravin a odnést si tak po dalších dvou letech i maturitní vysvědčení.

Pojďme se nyní podívat, co se uvnitř památkově chráněné funkcionalistické budovy od architekta Karla Řepy ukrývá. „Kromě běžných učeben jsou u nás samozřejmě i učebny odborné, včetně dílen. Máme špičkově vybavené laboratoře – fyzikálněchemickou a mikrobiologickou. V nich se vzdělávají analytici a technologové potravin,“ vysvětluje ředitel Zitko. Nás to ovšem neomylně vede za vůní z pekárny. „Zde v pekárně se žáci učí vyrábět všemožné druhy pečiva. Výrobky z naší školní pekárny a cukrářských dílen pak zásobujeme školní prodejnu,“ podotýká zástupce ředitele David Jeřábek, připomínaje tak školní obchůdek, jehož dveře přímo naproti kostelu svatého Bartoloměje se netrhnou. Spousta Pardubáků (a nejen jich) totiž oceňuje výrobky šikovných učňů z poctivých surovin, které jsou v krámku k dostání za rozumné ceny. Dále ve škole nalezneme cvičný bar, cvičnou kuchyň a – teď se podržte – mlýn. Tuto unikátní technickou památku vyrobila pardubická firma Prokop a synové a více než 70 let sloužila pro výuku studentů oboru mlynářství a výroby krmiv. Dnes tento obor již nikdo nestuduje, ale mlýn je stále plně funkční a jako technickou památku jej můžete zhlédnout v rámci exkurze.

Zapomněli bychom skoro na studenty – na škole studuje více než 400 lidí a ti se mohou zapojit do dění na škole jako redaktoři školního časopisu Klásek, zajezdit si na lyžích či prkně na lyžáku nebo se podívat do zahraničí v rámci praktických stáží programu Erasmus+.

Přijďte se podívat na dny otevřených dveří

– konají se ve čtvrtek 30. listopadu 2023

a v úterý 16. ledna 2024 od 8 do 18 hodin. https://www.spspas.cz/

