Odpočinkové pobyty pro malé i velké. Skvělá kuchyně, relax a wellness, kurzy a semináře.

Foto: Vršovská Brána s.r.o.

Vršovská Brána s.r.o. , hotel v nitru Železných hor s celoročním provozem 35 dvou a třílůžkových pokojů vybavených WC a koupelnou. Se zaměřením na skupinové a dětské pobyty s jógou, aerobicem, semináře, ŠvP a rekondiční pobyty.

Zdroj: Vršovská Brána s.r.o.

Jaké služby je možné využít?

Můžete využít saunu, perličkovou a hydromasážní vanu, floating, venkovní jezírko. Také nabízíme terapeutické masáže – nápravu pohybového aparátu speciálními technikami.

Koupací jezírkoZdroj: Vršovská Brána s.r.o.

Jaké venkovní aktivity je možné u vás provozovat?

Například si můžete si opéct špekáčky na ohništi, projet se na lodičce po řece Chrudimce, nebo se můžete toulat po území Železných hor.

Odpočinek u řekyZdroj: Vršovská Brána s.r.o.

Je v blízkosti les, nebo cyklostezky?

Ano, louky a les je kolem nás. Taktéž i cyklostezky. V zimě můžete využít upravené běžkařské stopy.

Najdou zde i děti nějaké vyžití?

Rády k nám jezdí děti na školu v přírodě, sportovní kluby, které využívají k trénování naše sály i venkovní prostory.

Louka nad budovouZdroj: Vršovská Brána s.r.o.

Umíte nabídnout program pro páry?

Samozřejmě, páry si mohou oddychnout v klidném prostředí našeho hotelu a využít wellness a maséry.

Jakou možnost stravování nabízíte?

Vaříme od tradiční domácí kuchyně po vegetariánskou i veganskou stravu. Snídaně, obědy, večeře. Jídlo podáváme většinou ve formě švédských stolů. Pro větší skupiny vaříme podle jejich požadavků a přání.

JídelnaZdroj: Vršovská Brána s.r.o.

Říkáte, že se zabýváte zdravou stravou, co to znamená, nebo obnáší?

Máme proškolený personál, který sestavuje naše menu dle posledních poznatků ve výživě a stravování. Každý se u nás dobře nají. Umíme připravit výbornou domácí stravu s pořádnou flákotou, tak i vegetariánskou, veganskou i raw stravu.

Malá jídelnaZdroj: Vršovská Brána s.r.o.

Co vás přivedlo k tomu, že vaříte mj. veganskou, vegetariánskou a raw stravu?

Nejdříve to byly drobné požadavky hostů na něco zdravého, lehkého a bezmasého.



Po několikaletém vzdělávání jsem potkala úžasnou výživovou poradkyni Veroniku Maňáskovou spolupracujeme. Věnujeme se zdravému životnímu stylu a spolu pořádáme semináře o zdravé stravě.

Vzdělávací a meditační centrum Vršovská Brána s.r.o. – pořádá nejbližší kurzy:

- Co je opravdu zdravé jídlo. Lektorka Veronika Maňásková

…označení vegetariánsky a vegansky se vždycky bráním. Člověk může jíst vegetariánsky nebo vegansky, ale to vůbec neznamená, že je takové jídlo zdravé. Na kurzech se naučíme připravovat jídlo a jídelníček podle toho co je prospěšné mému tělu.

- Síla vyladění těla i mysli. Lektorka Antonie Herinková 19. 5. - 21. 5. 2023 a 30. 7. - 2. 7. 2023

… chtít změnu k lepšímu je základ, trocha vůle je potřebná. Naučíme se znát speciální techniky pro uvolnění starých fyzických i psychických bloků tak, abychom dostali do harmonie celé tělo.

- Letní pobytový seminář s Veronikou Maňáskovou a Antonií Herinkovou + masáže a cvičení Michal Procházka 30. 7. - 4. 8. 2023



Rozhovor poskytla jednatelka společnosti Iveta Pospíšilová