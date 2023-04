Vše, co jste chtěli vědět o liposukci

Komerční sdělení

Jaro již oficiálně začalo a tradičními způsoby, jako je cvičení a dieta, své vysněné postavy, kterou bychom mohli obléct do dvojdílných plavek a vůbec se za to nemuseli stydět, už dosáhnout nestihneme. Tak co to trochu urychlit? Odpovědi na všechny otázky ohledně liposukce zodpověděl MUDr. Martin Tománek, specialista na laserovou liposukci kliniky LaserPlastic.

Foto: LaserPlastic s.r.o.