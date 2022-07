Zvažujete investici do kryptoměn, ale nestačíte sledovat aktuální trendy a dění? Tak to rozhodně nejste sami! Virtuální svět a jeho trendy se vyvíjí bleskovou rychlostí a člověk se v nich může rychle ztratit. Kam se vyplatí investovat svou energii a finance? Aktuálně vstupuje do popředí shiba inu coin!

Foto: Pexels

Věci ve světě kryptoměn se mění velmi rychlým tempem a co bylo pravdou včera, dnes už být nemusí. Díky jejich specifickému využití získávají na popularitě a lákají nové příznivce, kteří se chtějí ve světě kryptoměn bavit i vydělávat. Denně tak vznikají nové kryptoměny a NFT projekty, které již běžný fanoušek kryptoměn nestíhá ani sledovat. Možnosti se neustále posouvají a rozšiřují a spolu s tím také mnoho kryptoměn vzniká i zaniká. Jednou z velmi populárních kryptoměn je také shiba inu coin. Co je to vlastně shiba inu coin (SHIB)? Jaký je rozdíl mezi Shiba Inu a Dogecoin? A kde ho koupit? To vše a víc se dozvíte v článku.

Co je to Shiba Inu coin?

Shiba Inu coin je kryptoměna, která se obchoduje pod zkratkou SHIB. Pokud se vám zdá tématika shiba inu povědomá, není to náhoda. Shiba Inu coin vznikl na základě popularity Dogecoinu. Obě kryptoměny vychází z popularity stejnojmenného japonského psího plemene shiba inu. Základní rozdíl mezi těmito dvěma kryptoměnami spočívá v tom, že původní Dogecoin je postaven na Litecoinu, kdežto Shiba Inu vznikl na Ethereu. Kryptoměna byla poměrně neznámá do chvíle, kdy ji zpopularizoval Elon Musk v říjnu roku 2021. V reakci na tuto událost tak na začátku listopadu 2021 Shiba Inu vyskočila na svou historicky nejvyšší hodnotu. Někdy se Shiba Inu říká také zabiják Dogecoinu a to z toho důvodu, že je to novější, populárnější verze, která rychle ukradla pozornost této původní legendární kryptoměně. Shiba Inu však svou hodnotou nikdy ani zdánlivě nepřekonala hranici jednoho amerického dolaru a hned o pár dní po dosažení vrcholu začala hodnota dramaticky klesat.

Má cenu kupovat Shiba Inu?

Shiba Inu je dalším typickým příkladem kryptoměny, která zaznamenala raketový vzestup a mnoho držitelů na ní při troše štěstí krátkodobě vydělalo. Ti nejšťastnější, kteří SHIB nakoupili již rok před rekordním vzestupem v hodnotě alespoň jednoho dolaru, se na přelomu října a listopadu doslova přes noc stali milionáři. Následně však Shiba Inu čekal dramatický pád a nyní se drží na hodnotě kolem 0,0003 Kč. Oproti mnoha jiným kryptoměnám ale postrádá jakoukoliv funkční přidanou hodnotu pro uživatele.

Nicméně kromě po historickém maximu a následném pádu kryptoměna ještě zaznamenala chvilkový nárůst. Pokud tedy tvůrci představí nějaké další využití, mohla by být stále zajímavá. Pro fanoušky plemene Shiba Inu může být meme token zajímavý i sběratelsky. Shiba Inu coin dnes koupíte na mnoha platformách, obchodujících s desítkami různých kryptoměn. Většinou vám k tomu bude stačit kreditní karta, některé platformy umožňují i platby kartou debetní.