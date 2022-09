Po roce od ničivého tornáda, které se prohnalo Hodonínem, se ve městě provedla velká řada oprav. O tom, jak se žije v Hodoníně dnes, co se podařilo a co se připravuje, jsme hovořili se starostou města Liborem Střechou.

LETECKÝ POHLED NA HODONÍN. Na snímku je lokalita U Červených domků, která byla velmi zasažena loňským tornádem. | Foto: město Hodonín/archiv

Jak dnes zpětně nahlížíte na události, které se odehrály po loňském tornádu, jež zasáhlo Hodonín?

Byla to ukázka veliké síly přírody, bohužel v negativních katastrofických rozměrech. Spoušť po tornádu byla obrovská. Co tu po staletí rostlo a co lidé léta budovali, přišlo během chvilky vniveč. Naštěstí negativní stránku začala hodně vyvažovat obrovská solidarita lidí, kteří pomáhali, ať už fyzicky, materiálem nebo finančně. Ukázalo se, že náš národ na tom není tak špatně a dokáže se semknout i mimo důležitá sportovní utkání. Pomoc přišla ze všech koutů republiky, pomáhala partnerská města, dobrovolníci, za což všem velmi děkujeme. Vše, co tornádo poničilo, se pro nás stalo výzvou k obnově. Po tornádu jsme mnohem důkladněji promýšleli, jak vše opravit či postavit, aby výsledek byl nadčasový a udržitelný.

Daří se městu obnovovat místa poničená tornádem?

Tornádo nám vzalo zhruba 38 hektarů hodonínského lesa. Místa, kam byli lidé zvyklí chodit relaxovat a sportovat. V rámci obnovy se nám tam už podařilo vysadit 80 tisíc kusů sazenic stromů, další vysadíme ještě na podzim a také na jaře v příštím roce. I ve vnitroblocích domů v Bažantnici zlikvidovalo tornádo stromy, zde jsme ale novou výsadbu pojali jinak. Uskutečnily se dvě velice pěkné komunitní akce, do nichž se zapojili tamní obyvatelé s nadšením. Pomáhali s výsadbou, vysadili jsme tam i větší stromky.

Ze kterých dalších akcí, jež se rozeběhly na obnovu, máte radost?

Jedním z nejvíce poničených objektů ve městě byla základní škola U Červených domků. Paradoxně jsme ji v posledních letech před tornádem modernizovali, což stálo nemalé peníze. Jsem opravdu rád, že se ji po tornádu podařilo prakticky okamžitě začít opravovat a že do ní hned po prázdninách mohli nastoupit její žáci. Jinak bychom je bývali museli rozdělit do okolních škol, k čemuž nakonec nedošlo.

LIBOR STŘECHA, starosta města Hodonín.Zdroj: město Hodonín/archiv

Kromě školy byl poničen také sportovní areál U Červených domků – ať už jde o tribunu, nafukovací halu či atletický ovál. Ovál se podařilo zmodernizovat a dokonce rozšířit na osm drah. Nyní na něm mohou probíhat i vyšší soutěže mezinárodního charakteru. Město tak udělalo maximum, aby se u nás mohlo letos 24. června odehrát (tedy přesně na den po roce od tornáda) Mistrovství republiky v atletice. A to mě těší.

V sousedství sportovního areálu je zoologická zahrada, kde sice byly po tornádu také velké škody, ale nikoliv fatální. Bohužel zasažen byl psí útulek přiléhající k zoo. I tam se chystáme na obnovu, máme již zpracovanou studii. Živel zasáhl též „dětské městečko“, zlikvidoval chatky i budovy. Díky aktivní komunikaci s organizacemi, které prostor využívají, se vše hýbe správným směrem. I na tuto lokalitu už máme studii, zatím máme ohlasy, že se líbí.

Městu velmi pomohlo, že se mu dostalo spolupráce s nadací manželů Komárkových. Pan Komárek je rodák z Hodonína, hned po tornádu se začal zajímat o tornádem zasaženou oblast. Pomáhal nejen svým zaměstnancům, ale jejich nadace sepsala s naším městem rámcovou smlouvu na obnovu veřejného prostoru sportovišť a poničeného území v Bažantnici. To je pro nás velmi příjemné a moc si toho vážíme. Projekty, které společnými silami teď dáváme dohromady, vypadají moc pěkně, i z toho mám velikou radost.

Chtěl bych připomenout, že také město se snažilo pomáhat obyvatelům, podnikatelům, organizacím a lidem, kterým tornádo u nás způsobilo škody. Na mysli mám finanční pomoc, a sice spravedlivé přerozdělování peněz ze sbírek. Rozdělení schvalovalo naše zastupitelstvo a přidělovalo finance těm, kteří splňovali podmínky.

A pokud byste měl zmínit některé z dřívějších investičních akcí, které se podle vás podařily?

Za zdařilou akci považuji lávku, která přemosťuje Bažantnici přes rychlostní komunikaci I/55, v sousedství zoologické zahrady. Před Vánocemi se dokončily kompletní opravy v ulici Měšťanská, kde to teď vypadá krásně, stejně tak proběhly opravy v ulici Dukelských hrdinů. Po opravách prokoukla i ulice Jánošíkova. Jednou z největších investičních akcí našeho volebního období byla rekonstrukce kina Svět. Ta dopadla opravdu zdařile.

Stavební práce v Hodoníně neutichají. Co vše aktuálně budujete či letos dokončujete?

Vstupní branou do zasažené oblasti lesoparku je budova někdejší mateřské školy. Donedávna v ní ještě Středisko volného času provozovalo Centrum ekologické výchovy Dúbrava, kam jezdily děti z širokého okolí na vzdělávací kurzy a výuku ekologie. Tornádem poničenou budovu nyní opravujeme a chceme ji povýšit na nový Dům přírody. Zázemí zmodernizujeme a přistavíme tam expozici, která bude prezentovat Národní přírodní památku Hodonínskou Dúbravu. Stavební práce v objektu jsou již v plném proudu.

Začátkem letošního roku jsme také zahájili náročnou rekonstrukci velkého bytového domu, pod názvem Pastelky, kde je 82 bytových jednotek. Opravy zahrnují výměnu oken, dveří i opravy balkonů. Celý objekt bude zateplen, dojde na výměnu střechy.

Postupně také revitalizujeme všechny základní a mateřské školy ve městě. V létě pokračovala oprava mimo jiné v základní škole Vančurova. Před zahájením je také stavba cyklostezky z Hodonína do Lužic. Zbudujeme tam bezpečné přechody, po kterých lidé volají, a zmodernizujeme autobusové zastávky.

A chtěl bych zmínit také to, že se město podílelo na výkupu pozemků, týkajících se úprav Pánovské křižovatky, nechvalně přezdívané „křižovatka smrti“. S Ředitelstvím silnic a dálnic se nám podařilo dohodnout na vybudování okružní křižovatky. Jednání nebyla jednoduchá, nakonec ale vše dobře dopadlo a je vydané stavební povolení. Stavba by měla být zahájena v první polovině příštího roku.

Prozradíte něco z dalších významných investičních plánů města?

Těch je hned několik. V současnosti pracujeme na třech projektech obnovy parků v Hodoníně. Na začátku funkčního období jsme zřídili pozici městského architekta a díky němu se nám podařilo zrealizovat první architektonickou soutěž pro náš největší hodonínský park, a to na Mírovém náměstí. Přihlásila se spousta renomovaných architektonických ateliérů. Věřím, že výsledkem bude atraktivní park, jenž bude vyhledávanou oázou pro všechny.

Také pro park na ulici Sadové, v sousedství obchodní akademie, máme vypracovanou studii a projekt. Vzniknout by tam mělo hřiště, vodní prvky a moderní mobiliář. Projektuje se také park v okolí Rozmarýnku. I tam klademe důraz na to, aby byl park funkční a mohli si v něm hrát děti i teenageři, aby to bylo atraktivní místo pro všechny generace. Myslíme také na bezpečnost, chceme prostor osadit kamerovým systémem.

Rada města schválila generálního projektanta na prováděcí dokumentaci k modernizaci naší hodonínské zoo. Ta by měla do budoucna získat zcela novou tvář v podobě modernizovaných pavilonů. Když vše půjde podle plánu, výstavba by mohla začít už příští rok v létě.

VIZUALIZACE PŘÍSTAVIŠTĚ V HODONÍNĚ.Zdroj: město Hodonín/archiv

Město také jedná s Ředitelstvím vodních cest, které připravuje v Hodoníně vybudování největšího přístaviště pro rekreační lodě v ČR. Město v tomto nesmí zaspat, proto domlouváme vše tak, aby mohlo dojít k napojení veškeré doprovodné infrastruktury. Chceme, aby turisté, kteří k nám přijedou, měli veškeré potřebné zázemí a rádi u nás pobyli více dní.

Jak se podílejí občané Hodonína na dění ve městě?

Jedním z našich původních cílů bylo, vtáhnout občany města více do rozhodování o tom, co se ve městě děje. Zřídili jsme proto takzvaný participativní rozpočet. Je to dobrá věc, už z první vlny předložených projektů jsou tři zrealizované, čtvrtý se blíží svému dokončení. Výtečnou komunitní akcí bylo již výše zmíněné vysazování stromů, na kterém se podílelo mnoho obyvatel našeho města. Bohužel za naše volební období bylo kromě tornáda pohromou i covidové období, přesto jsme se snažili s našimi obyvateli komunikovat, pořádali jsme například on-line hovory se starostou.

Kam byste rád pozval návštěvníky Hodonína?

Hodonín je nejmladší lázeňské město a naše jodobromové lázně jsou vyhlášené svými léčebnými účinky, rozhodně stojí za vyzkoušení. Navštívit u nás můžete také Masarykovo muzeum v Hodoníně, Galerii výtvarného umění Hodonín, Muzeum naftového dobývání a geologie. V červnu jsme u nás otevřeli Masarykovu stezku, která kopíruje 11 zastavení, když tu byl ve městě v roce 1924 coby prezident T. G. Masaryk, nejvýznamnější hodonínský rodák.

LÁZNĚ HODONÍN.Zdroj: město Hodonín/archiv

Máme tu přístaviště U Jezu, zoologickou zahradu, každý si u nás přijde na své. Od jara tu fungují farmářské trhy s lokálními produkty a výpěstky. Aktuální informace najdou čtenáři také na webových stránkách města www.hodonin.eu.