Rohlik.cz, přední online prodejce potravin, už dávno nenabízí pouze prvotřídní jídlo. Po velkém úspěchu, kterým bylo výrazné rozšíření sortimentu drogerie, přichází se zlepšením nabídky krmiv pro psy a kočky.

Foto: Rohlik.cz

Nyní tedy pražští zákazníci najdou v nabídce Rohlíku přes 1 100 produktů té nejvyšší kvality, včetně 20 nových běžně dostupných i prémiových značek. V této nabídce, která čítá na 1 900 produktů, si vybere skutečně každý. Co víc? Už žádné tahání těžkých granulí. Rohlík vám i ten nejtěžší nákup donese až před dveře. Tak dopřejte svým mazlíčkům to nejlepší! Celý týden navíc se zaváděcí slevou 10%.

“Více než 50% Čechů má doma psa nebo kočku. Když ovšem chtěli svým mazlíčkům dopřát to nejlepší, museli často obíhat specializované obchody, což pro ně bylo zdlouhavé a náročné,” říká ředitel Rohlik.cz Martin Beháň. “Právě proto jsme ve spolupráci s našimi zákazníky zalistovali značky, které jim na Rohlíku nejvíce chyběly. Nyní si tedy každý může vybrat, co jeho mazlíčkovi vyhovuje nejvíce,” dodává.

Více možností, méně starostí

Nechcete ztrácet čas sháněním kvalitních pamlsků pro Vaše čtyřnohé kamarády? S Rohlíkem je to minulostí. Teď můžete mít i ta nejtěžší balení krmiva u vás doma už od 60 minut od objednání. Chtěli byste však svým mazlíčkům dopřát jen kvalitní pochutiny? V Rohlíku věří v poskytování jenom toho nejlepšího. Každý produkt v nabídce je proto pečlivě vybírán, aby byly zajištěny vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Rohlík navíc naslouchá svým zákazníkům a pokud Vám něco v jeho nabídce chybí, stačí napsat a v Rohlíku udělají vše, aby Vám vyšli vstříc. S Rohlíkem proto můžete mít klidné svědomí, že vaši miláčci dostávají jen to nejlepší. Tak objevujte!

Funkční Marp

Česká krmiva Marp jsou založena na holistických recepturách, neboli s důrazem na celkové blaho a zdraví zvířat. Proto jsou navržena tak, aby prospívala i zvířatům s citlivým zažíváním či jinými zažívacími problémy. Vyrobena jsou z kvalitních surovin od lokálních farmářů, jako jsou čerstvé a sušené maso, kvalitní tuky, zelenina, luštěniny i superpotraviny jako brusinky.

Zásadový N&D

Špičkové granule značky N&D se vyrábí na jihu Itálie už téměř 60 let z těch nejkvalitnějších čerstvých surovin. Mezi hlavními surovinami produktů N&D najdete například kuřecí nebo jehněčí maso, maso z divokých prasat, ryby i vejce. Spolehnout se můžete na nízký obsah sacharidů, vyvážený poměr vitamínů a minerálů z kvalitního ovoce a zeleniny i léčivé rostliny.

Inovativní Pro Plan

V Pro Plan věří, že výživa je základem dlouhodobého zdraví a tím hlavním pro úžasný život vašeho mazlíčka. Jejich kvalitní krmiva se všemi potřebnými živinami vznikají díky poznatkům nejmodernější vědy a více než 90 rokům odborných znalostí. Nabízejí i specifické výhody a podporu v každé fázi života psů a koček – od podpory imunity u štěňat a koťat až po lepší duševní pohodu u dospělých.

Nekompromisní Royal Canin

“Zdraví a pohoda všech koček a psů je naše posedlost.” To říká kvalitou proslulá firma Royal Canin, která už od roku 1968 spolupracuje s předními vědci, veterináři i odborníky na chování zvířat. K dokonalosti tak dotáhli vše od výživnosti, struktury, chuti, stravitelnosti i zpětné dohledatelnosti surovin. S Royal Canin si tak můžete být jistí, že dostanete doopravdy jen to nejlepší.