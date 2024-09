Hledáte kvalitní materiály pro zateplení fasády? ZOFI fasády s.r.o. nabízí široký sortiment fasádních materiálů, rychlé dodání a nově i nepřetržitý výdej objednávek v Olomouci díky ZOFIBOXU.

Foto: Zofi fasády s.r.o.

Zofi fasády jsou první českou fasádní speciálkou zaměřující se na prodej fasádních systémových řešení, která přesně odpovídají požadavkům jednotlivých staveb, typům zdiva či konstrukcí. Na Týnecké ulici v Olomouci mají fasádní centrum a provozují e-shop, který patří mezi přední ve svém oboru. “Spuštění e-shopu bylo logickým krokem vycházejícím z naší dlouhodobé orientace na on-line prodej materiálů pro zateplení rodinných a bytových domů,“ vysvětluje majitel firmy Roman Studený. Bez ohledu na to, zda jste domácí kutil, stavební firma nebo živnostník, Zofi fasády vám nabízí komplexní sortiment kvalitních materiálů pro fasádní realizace. Zákazníci navíc oceňují možnost odborného poradenství přímo při nákupu. Pokud tedy potřebujete radu ohledně výběru vhodného materiálu nebo postupu prací, tým specialistů ze Zofi fasád je vám plně k dispozici. Živnostníci navíc mohou využít speciální B2B program, který nabízí výhodnější ceny a další benefity pro stálé partnery.

Vzorník omítekZdroj: Zofi fasády s.r.o.

O tom, že je e-shop oblíbený hovoří již tisíce kladných recenzí na různých platformách. Díky spolupráci s partnery navíc Zofi fasády nabízí výhodnou dopravu po celé České republice, současně provozují i vlastní dopravu a materiál tak přivezou rovnou na vaši stavbu. „V posledních letech se snažíme prodej a sklad co nejvíce automatizovat, abychom odbavili více objednávek v co nejkratším čase. Skladové položky tak odesíláme většinou do 24 hodin. U zboží od našich dodavatelů je dodací lhůta obvykle zhruba do 3-5 dnů,“ uvádí Roman Studený.

Zofi dopravaZdroj: Zofi fasády s.r.o.

Ve fasádním centru v Olomouci mají Zofi fasády k dispozici i vzorkovnu omítek a fasádních obkladů. Výjimečnou službou je vlastní míchárna omítek výrobců Ceresit, Terrix a Zofitherm.

Fasádní centrum v OlomouciZdroj: Zofi fasády s.r.o.

V Zofi fasádách také nedávno představili horkou novinku pro větší pohodlí zákazníků a tím je výdejní ZOFIBOX, který slouží pro vyzvednutí objednávek materiálů po 24 hodin, 7 dní v týdnu. “ZOFIBOX jsme vytvořili s ohledem na maximální komfort našich zákazníků. Nemusí se řídit otevírací dobou našeho fasádního centra a zboží si mohou vyzvednout v čase, který jim vyhovuje,“ říká Roman Studený.

ZOFIBOXZdroj: Zofi fasády s.r.o.

Novinek mají v Zofi fasádách ale plnou řadu, v loňském roce po dlouholetých zkušenostech v oboru představili vlastní značku fasádních produktů Zofitherm, která nabízí ucelené kontaktní zateplovací systémy. Mezi zákazníky oblíbené produkty patří současně i ukončovací hliníkové lišty nopové folie nebo hmoždinky pro kotvení svodů do zateplené fasády. Na výběr je 5 unikátních barevných odstínů, které zajistí, že i fasádní doplňky dokonale splynou s novou fasádou.

Zdroj: Zofi fasády s.r.o.

Zofi fasády jsou rovněž aktivní na sociálních sítích instagram a facebook, kde sdílí projekty z oboru, rady a tipy, jak správně zateplit fasádu, zároveň přispívají svými videonávody do vlastního youtube kanálu. Pokud tedy hledáte kvalitní fasádní materiály, navštivte eshop.zofi.cz nebo rovnou zamiřte do fasádního centra na Týnecké ulici v Olomouci. K dispozici je také zákaznická linka 800 46 46 46 a email eshop@zofi.cz.