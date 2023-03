Například vlakem se můžete vydat do místního jedinečného Archeoparku, kde se malí i velcí seznámí s životem v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie.

V jediném komplexně fungujícím Archeoparku v České republice se pravidelně pořádají jak programy pro školy, tak pro širokou veřejnost. Můžete si upéct chleba, opéct buřty, naučit se štípat dřevo pravěkou technikou nebo absolvovat komentovanou prohlídku.

Po návštěvě Archeoparku si můžete jít zaplavat do krytého bazénu nebo se opotit do sauny a dát kávu s dortem v místní kavárně. Pokud jste raději venku, můžete zamířit do nedalekého parku s dětským hřištěm, kde se nachází obnovený pramen středně mineralizované vody Všestarky. „Léčivá“ Všestarka teče nepřetržitě a je možné si ji odnést domů.

Minerální pramen Všestarka s dětmi ze Svěťáčku.

V letních měsících je možné navštívit kukuřičné bludiště, které je skvělým projektem Zemědělského družstva Všestary. Naposledy bylo připraveno u Šrámova kříže v Rozběřicích.

Ve všech místních částech obce Všestary je k vidění řada památníků z bitvy na Chlumu, namátkově například Mauzoleum bitvy 1866 na Lípě a další.

Obec Chlum každoročně láká mnoho turistů na vzpomínkovou akci výročí bitvy na Chlumu s ukázkou válečného střetu armád v dobových uniformách, která se koná na začátku letních prázdnin. Za vidění stojí také Muzeum války 1866, jehož součástí je i rozhledna, která poskytuje krásný výhled na okolní obce a území bojiště 19. století. Nedaleko se nachází také pískovcový sloup se sochou Austrie tzv. Baterie mrtvých.

Fanoušky kultury pak každoročně láká sdružení Amfiteátr Chlum na Lesní divadlo na Chlumu, kam od roku 2010 přijíždí divadelní i jiné soubory se svými kulturními kousky, které pobaví i rozpláčou diváky uprostřed lesa. V blízkosti se také nachází možnost občerstvení v Hostinci u Polních myslivců.

Kulturní výbor každoročně zajištuje pro své občany organizované výlety nejen za kulturou, ale i za poznáním českých krajů. Ve spolupráci s obecním úřadem a místními hasiči také pořádá od roku 2008 vždy první adventní neděli Adventní trhy, které jsou příjemnou příležitostí k setkávání se sousedy. Pravidelnou možností ke strávení příjemných společných adventních chvil je již tradiční zapojení Všestar do celostátní akce Česko zpívá koledy s Deníkem, nad kterou má záštitu starosta obce.

Nejbližší akcí je Velikonoční jarmark, který se koná v sobotu 1. dubna od 13:00 v prostorách před obchodem. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu Vanillas a prodejní stánky. Děti i dospělí si budou moci navíc uplést pomlázku pod dohledem zkušeného košíkáře.

V září se pak návštěvníci mohou těšit na již čtvrtý ročník pochodu „Okolo Všestar“. Tentokrát bude start umístěn v obci Rosnice a nadšenci pěší turistiky si budou moci prohlídnout místní okolí opět z jiného směru.