Obec Všestary leží severozápadně od Hradce Králové v okolí silnice I/35 na Jičín a Liberec.

Všestary – dobré místo pro život.

Tvoří ji celkem šest místních částí, a to Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice a Všestary. Obec se tak rozkládá na 16,2 km2, žije v ní cca 1760 obyvatel a je velmi příjemným místem k bydlení. O sousedské a společenské dění se v každé z našich vesnic starají především místní spolky s finanční a technickou podporou obecního úřadu. Tradicí se staly dětské dny, sousedská posezení, loučení s prázdninami, rozsvěcení vánočních stromů i mikulášské nadílky. Oblibě se těší díky šesti sborům SDH poměrně časté oslavy výročí založení jednotlivých sborů v každé vesnici. Akce, na kterých se potkávají občané všech místních částí, pak připravuje Výbor pro společenský život. Ke společným chvílím se tak setkávají občané při pravidelných akcích jako jsou podzimní setkání seniorů, adventní a jarní trhy, výlety za poznáním našich krajů a zájezdy do divadel. Tradicí se už stalo i předvánoční zpívání koled s Deníkem.

Území obce má za sebou největší válečné střetnutí na území naší republiky, kterým byla bitva u Hradce Králové v roce 1866, jíž se zúčastnilo 436 tisíc vojáků. Tu připomíná muzeum bojiště na Chlumu a především značné množství pomníků a památníků rozesetých po okolní krajině. Za mnohé vypovídající je pojmenování Úvozu mrtvých mezi Chlumem a Rozběřicemi.

Park Všestary.

Další muzeum Archeopark pravěku ve Všestarech, který provozuje Univerzita Hradec Králové, nabízí pohled do mnohem hlubší minulosti, a to jak na vystavených modelech a artefaktech, tak i s využitím tzv. experimentální archeologie. Naopak novější historii, a to založení republiky, připomíná obnovený minerální pramen nazývaný místními „Všestarka“. Ten je v novém parku, který byl otevřen ke 100. výročí vzniku Československa.

Park s pramenem Všestarky.

„Ve Všestarech máme co nabídnout i v oblasti občanské vybavenosti“, říká starosta Michal Derner. K dispozici jsou mimo jiné i zdravotní středisko (praktický, zubní i dětský lékař a lékárna), krytý bazén se saunou, prodejna potravin, pošta i obecní úřad s matrikou. V obci jsou i dvě mateřské školy a také základní škola od první do deváté třídy, do které docházejí i děti z obcí ze širšího okolí. Součástí školního areálu je i tělocvična, kterou vedle školy využívá ke svým aktivitám i veřejnost. Všechny školní budovy včetně tělocvičny prošly od roku 2008 modernizací (zejména zateplování a změna vytápění pro dosažení energetických úspor, v tělocvičně nová sportovní podlaha), tou nejzásadnější úpravou byla nástavba nových odborných učeben a přístavba šatnového traktu u budovy druhého stupně ZŠ. Obec tak na zlepšení prostředí pro žáky i učitele investovala do školních objektů v uvedeném období přes 47 milionů korun, na kterých se podílely dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP), IROP a Královéhradeckého kraje. Během letošních prázdnin bude na druhém stupni ještě doplněno větrání s rekuperací za 2,6 mil. Kč, které zajistí výměnu vzduchu v učebnách v souladu posledními hygienickými požadavky. I tato akce je opět podpořena dotací SFŽP.

Základní škola.

S rostoucí intenzitou dopravy v našich vesnicích roste i potřeba výstavby chybějících chodníků pro bezpečnost občanů. Chodník na Lípě u silnice I. třídy a také chodník v Rozběřicích jsou již zrealizované v celkovém nákladu 9,7 mil. korun. Na investici se podílel Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) dotacemi ve výši 4,87 mil. Kč. Chodníky v dalších místních částech jsou v plánu k realizaci v nejbližších letech.

Kostel Nejsvětější Trojice Všestary.

Obec má za sebou bezesporu největší investici ve své historii, kterou byla výstavba ČOV a kanalizace, a to jak svým rozsahem do místních částí Všestary, Bříza, Lípa, Rosnice a Rozběřice, tak i objemem vynaložených prostředků ve výši 200,3 mil. Kč. K tomu navíc zastupitelstvo rozhodlo, že obec občanům uhradí i vybudování soukromých části kanalizačních přípojek za dalších 25,3 mil. Kč. I díky tomuto rozhodnutí zastupitelů se mohou v obci chlubit téměř 100% podílem připojených nemovitostí. To se významně projevilo v místních potocích, kde jako mávnutím kouzelného proutku začala místo splašků téct čistá voda. Ačkoli obec měla před stavbou naspořeno a na vybudování kanalizace získala dotaci od SFŽP 105 mil. korun a od Královéhradeckého Kraje dalších 5 milionů, musela si k dofinancování vzít úvěr 65 milionů.

Chlum - kostel Nanebevzetí Páně.

„I přes velké výdaje v minulosti a splácení úvěru neskládáme ruce do klína a vyhlížíme do budoucnosti s optimizmem a smělými plány“ uvádí starosta Derner. „Na Chlumu, který zatím jako jediný nemá splaškovou kanalizaci, připravujeme projekt kořenové čistírny odpadních vod. Přístavba nové multifunkční učebny dílen u základní školy, na kterou už máme stavební povolení, je na spadnutí, podmínkou je ale úspěšná žádost o dotaci.“ Aby se nejen místním dětem lépe a bezpečněji chodilo do moderní školy, projektuje obec další chodníky. Probíhající komplexní pozemkové úpravy snad pomohou znovu obnovit propojení jednotlivých vesnic cestami v krajině. Výstavba dálnic D11 a D35 zkomplikovala Všestarákům cyklistickou dopravu do krajského města, proto i cyklostezka do Hradce je v plánech radnice.

Snad nejsmělejší vizí je revitalizace prostoru u sokolovny, kde by měl vzniknout areál pro všechny generace ke sportovnímu i relaxačnímu vyžití, ideálně i se sálem pro společenské události.

„A že máme velké sny? Jsem přesvědčen, že bez nich to nejde. Že ten, kdo nesní, nemá kam růst. A Všestary ve všech svých místních částech mají rozhodně potenciál pro rozvoj. Rád proto opakuji: Všestary jsou dobrým místem pro život. Tady jsem rád, TADY JSEM DOMA“, dodává starosta Derner.

