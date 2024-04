Na základě čeho vybírat kvalitní vstupní dveře a jak nejvíce ještě zloději znepříjemnit vstup do bytu?

Foto: ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.

Předcházení tomuto je na každém z nás. Bezpečnostní dveře se již stávají samozřejmostí. Jako šokující ale působí stále častěji se objevující zprávy o překonání i některých bezpečnostních dveří. „Slovo „bezpečnostní“ není legislativou nijak upravené, ničím podmíněné. Jinak řečeno, tímto slovem jsou označované i výrobky, které nijak negarantují odolnosti proti vloupání“ vysvětluje Ing. Jozef Adame ze společnosti Adlo. Takže na název „bezpečnostní dveře“ se nemůžeme spoléhat, vždyť na tom ani nezáleží. Rozhodující je, jestli mi v případě pokusu, moje dveře zloděj překoná, nebo nepřekoná. Jsou jen tyto dvě možnosti, vždyť to je jejich účel a ne název.

Zdroj: Youtube

Jak je však rozlišit? Zorientovat se v množství certifikátů, atestů, může být pro laika někdy složité. Existuje však pár jednoduchých tipů, podle čeho rozpoznáme bezpečnostní dveře, které nejběžněji používaným nářadím zloděj nemá šanci překonat.

Prvním ukazatelem je cena. Cena bezpečnostních dveří často odráží kvalitu a úroveň jejich bezpečnosti. Nicméně, ne všechny dveře s vysokou cenou automaticky poskytují nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti. Je důležité se na cenu podívat a zjistit, jaké konkrétní bezpečnostní prvky dveře nabízejí. Při výběru se zaměřte na věrohodné značky a doporučení od odborníků, aby cena nebyla jediným faktorem při rozhodování.

Dalším je uzamykací bod do podlahy. Vyhledávejte bezpečnostní dveře s uzamykacím bodem do podlahy. Je to jediný bod, který dveře jistí nezávisle na zárubni, a to do nejpevnější části domu. Tento prvek přispívá k celkové odolností dveří proti násilnému vniknutí.

Třetí ukazatel je jištění do všech stran. Důležité je, aby dveře měly jištění do všech stran. To znamená, že dveře mají zabudované prvky, které je chrání před nežádoucím násilným otevřením nejen přes hlavní zámek, ale také ze všech stran, což zvyšuje jejich odolnost vůči různým typům útoků.

Zdroj: ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.

Bezpečnostní dveře jsou klíčovým prvkem zabezpečení domova. Kombinace výše uvedených tipů zajistí nejen fyzickou bezpečnost, ale také klid a pocit jistoty ve vašem domově.

Nespoléhejme se tedy, při výběru vstupních dveří, jen na označení „bezpečnostní“. Mysleme i na úlohu, jakou mají tyto dveře splnit, tedy aby i v případě, kdy si zloděj vybere náš byt za svůj cíl, dveře zůstaly nepřekonané. Jen tak ochránily všechno, co se za nimi nachází.

