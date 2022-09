Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava 1. 10. 2022 oslaví třicet let fungování firmy.

Všude samé květiny! | Foto: Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.

Říká se, že komu se nelení, tomu se zelení. „Nám se toho za těch třicet let zazelenalo a rozkvetlo opravdu dost, ale zbyl i nějaký ten čas na lenošení,“ říká jeden z majitelů firmy, pan Jaroslav Malinkovič. Ten společně s dnes již nežijícími rodiči, sestrou Ladou a švagrem Petrem Důbravou firmu zakládal. „Na začátku jsme se vrhli na pěstování dřevin, se kterými jsme měli zkušenosti, rodiče a sestra pracovali v Lednici na státním statku, kde otec vedl okrasnou školku. Pěstovala se i zelenina a květiny, vysazovali jsme zahrady. K tomu se časem přidalo provozování vlastního obchodu v areálu zahradnictví v Břeclavi na Bratislavské ulici.“

„Od začátku jsme měli představu, jak chceme, aby firma fungovala, že základem bude poctivá zahradničina s vlastním pěstováním a na ni naváže prodej v zahradním centru, tak, jak jsme je znali ze zahraničí. Pár let to sice trvalo, ale dnes máme splněno. A myslím si, že zahradní centrum na Bratislavské ulici se nám povedlo, lidé ho rádi navštěvují. Letos jsme museli i rozšířit parkoviště!“

Kromě areálu v Břeclavi firma provozuje i pěstební skleníky v Moravském Žižkově a menší prodejnu na rozhraní Hodonína a Lužic. Pro vlastní i velkoobchodní prodej pěstuje desetitisíce letniček, trvalek, sazenic zeleniny, sezónních květin, zejména macešek, chryzanthém a petrklíčů. Naše květiny si našly cestu do mnoha městských výsadeb, takže je můžete vidět nejen v Břeclavi, Hodoníně či Lužicích, ale i v parcích v Lednici, Mikulově, Plzni, v Pražské Stromovce nebo v rozsáhlých výsadbách Mariánských a Františkových Lázní.

„Sortiment květin se za těch třicet let obrovsky změnil, takže nuda to tady rozhodně není. Stále zkoušíme něco nového, objevují se nejen nové odrůdy, ale najednou se objeví i druhy, které dřív nikdo neznal a nepoužíval, takže musíme najít optimální způsob pěstování a ošetřování. Je to náročné, ale na naší práci zároveň i to zajímavé, není to rozhodně rutina. Vždyť kdo před dvaceti, třiceti lety slyšel o verbeně, surfiniích nebo ipomeách! Jenom to nějak rychle utíká, už teď se musí naplánovat nákupy osiv a sazenic pro jaro, takže jsme tak nějak pořád myšlenkami napřed,“ dodává pan Malinkovič.

„Stále je co řešit, nyní hlavně dostupnost a cenu plynu pro vytápění, ale nějak to musíme zase zvládnout. Přečkali jsme i minulé krize v devadesátých letech a na začátku minulého desetiletí, takže doufám, že to zase ustojíme. Navíc dnes máme i ustálenou partu výborných zaměstnanců, kteří nám s tím vypomohou.“

Na prvního října firma chystá pro veřejnost setkání na svém zahradním centru v Břeclavi. Kromě tradičního vyřezávání dýní, které probíhá každoročně, proběhne i vystoupení dětského souboru Žižkovjánek, se zahradnickou přednáškou vystoupí známý zahradní publicista pan Chlouba, své umění představí při vyřezávání květin z ovoce a zeleniny pan Procházka, držitel několika světových ocenění v této disciplíně. Děti se mohou zabavit v dílničkách, při opékání buřtů nebo při malování na obličej. No a burčák a občerstvení je samozřejmostí.

„Přijďte se za námi v sobotu podívat a trochu se pobavit a popovídat. A děkujeme za Vaši přízeň,“ loučí se na závěr Lada Důbravová, Petr Důbrava a Jaroslav Malinkovič.

