Pořízení garážových vrat znamená investici i na několik desetiletí. Dříve byla dostupná jen v několika rozměrech, typech i barvách – dnes se už dají pořídit na míru. To s sebou přináší několik rozhodnutí, která musí lidé při výběru vrat učinit. Na co se tedy při jejich pořízení především zaměřit? Na to odpoví následující článek.

Při výběru garážových vrat máte na výběr z mnoha možností. | Foto: Lomax

Základním kritériem u výběru garážových vrat je volba konkrétního typu. Garáže současných novostaveb se zpravidla koncipují tak, aby vyhovovaly takzvanému sekčnímu typu vrat, který se řadí mezi nejpopulárnější. Vrata jsou v jeho případě rozdělena do jednotlivých sekcí, které zajíždí pod strop, u garáže se proto myslí na to, aby bylo pod stropem dostatek místa právě na zajíždění vrat.

Ani centimetr nazmar

Priority se mohou změnit, pokud lidé kromě automobilu plánují v garáži parkovat také například motocykl či kolo, když má garáž fungovat jako jediný vstup do domu a nahrazovat vchodové dveře. V takových případech je vhodné zaměřit se na speciální odnož sekčního typu vrat, který se zasouvá do boku garáže. Velmi dobře poslouží právě v momentech, kdy garáž stačí pouze pootevřít, například pro zaparkování jednostopého vozidla nebo kvůli pohybu osob.

Při výběru garážových vrat hraje velkou roli také prostor vjezdu.Zdroj: Lomax

U prostoru garáže často hraje roli každý centimetr. V takových případech vrata většinou nemohou zajíždět ani pod strop, ani do boku garáže. Pokud je zároveň omezený i prostor vjezdu, doporučují odborníci zaměřit se na takzvaná rolovací vrata. „Tato varianta extrémně šetří prostor, když se vrata rolují do boxu nad stavebním otvorem garáže. Velmi dobře to jde naproti trendu úspory místa. Přesným opakem je v tomto směru varianta dvoukřídlých vrat. V minulosti byla hodně oblíbená, aktuálně se od ní ustupuje a zůstává preferovanou zejména u samostatně stojících garáží,“ popisuje aktuální trendy Petr Přichystal ze společnosti LOMAX, která je tuzemským lídrem v produkci garážových vrat.

Kvalitní vrata přináší pocit bezpečí

Pro řadu uživatelů je při výběru garážových vrat naprosto klíčová bezpečnost. Stěžejní roli v tomto směru hraje kvalitní motor s převodovkou, který brání násilnému vypáčení vrat. Na bezpečnost lze ale nahlížet i z jiných úhlů pohledu. Například rodiny s dětmi jistě ocení fotozávoru, která při zajíždění zastaví vrata, pokud se v jejich prostoru pohybuje třeba dítě. Klíčovým bezpečnostním prvkem je také padací brzda, která vrata v případě neočekávaného přetržení lanka zastaví při pádu, aby nikoho nezranila.

Kvalitní vrata přináší pocit bezpečí.Zdroj: Lomax

Pokud se lidé rozhodnou pro zakoupení konkrétního typu vrat, určitě by se měli zajímat o doprovodné služby, jako je například zaměření, nebo montáž garážových vrat. Důležitý faktor, který při jejich výběru hraje roli, je délka záruční doby i možnost reklamace. „Nepřekročitelné minimum je jednoznačně 5 let, v našem případě nabízíme na samotné panely vrat záruku 10 let, na kování a nepohyblivé části vrat potom připadá ještě prodloužená záruka dalších 10 let. Tím, že si například panely sami vyrábíme, hlídáme jejich kvalitu a můžeme tedy zákazníkům poskytnout nadstandardní záruční dobu,“ tvrdí Přichystal.