Jste páťáci a máte zájem o sportovní třídu? Pak je tato výzva určená právě vám. Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 vyhlašuje výběrové řízení do sportovní třídy 6. ročníku se zaměřením na všeobecný pohybový rozvoj. Otevřena bude od 1. září 2024

Třída je určena pro kluky a holky ze současného 5. ročníku.

Přihlásit se je možné:

1. Přímo ve škole

2. Na telefonu 474 651 418, Ing. Romana Beková, zástupkyně ředitele školy

3. Nebo si stáhnout přihlášku na www.3zscv.cz, vyplnit a odeslat na email: romana.bekova@3zscv.cz

4. Vyplnit přímo elektronicky a pak doručit v papírové podobě později.

Přihlášku je nutné odevzdat do 30. dubna 2024.

Základní škola Na Příkopech stále slaví sportovní úspěchy

Ukazuje se, že zřízení sportovních tříd ve spolupráci s FK Junior Chomutov, Levharti Chomutov, Wrestling Chomutov a TJ VTŽ Chomutov byl krok správným směrem. I to, že zaměření nadstandardní tělesné výchovy základní školy Na Příkopech na všeobecný tělesný rozvoj, bylo dobré rozhodnutí.

I díky tomu zažívají žáci na poli sportovních soutěží mnoho velkých úspěchů. Třeba chlapci se „prokopali“ ve fotbale až do kvalifikace na Mistrovství ČR. Jednoduše, naši kluci fotbal opravdu válí. Páni učitelé Pavel Ďurica a Lukáš Pašek jsou nejenom dobrými kouči našich fotbalových družstev, ale i vynikajícími sportovními psychology, kteří umí, v dobrém smyslu slova, z kluků vyždímat maximum. To samé můžeme říci i o našich družstvech basketbalu. Chlapci se probojovali do krajského finále, byli šestí. Dívkám uniklo vítězství o jediný koš a skončily na druhém místě. Určitě je to výsledek nadšené hry celého družstva i výborné práce všech učitelů tělesné výchovy, a to nejen již zmíněných kolegů, ale i Ivany Schückové, Martina Zvorníka a trenéra zápasu kolegy Jiřího Matýska. V neposlední řadě je zásluha na straně trenérů týmů fotbalistů Junior Chomutov, basketbalistů Levharti Chomutov a zápasníků Wrestling Chomutov.

Velkou tradici má na škole i kvalitní atletika. I když podmínky nejsou zcela ideální, tak se daří, za přispění dlouholetého trenéra atletiky Zdeňka Brůžka, obsazovat přední příčky všech atletických soutěží, které jsou pořádány pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. Jak na úrovni okresu, tak i kraje, družstva ze základní školy Na Příkopech obsazují medailová umístění a ani v rámci celé republiky městu rozhodně ostudu nedělají. Ba právě naopak.

Těšíme se a zveme mezi nás všechny aktivní sportovce, kteří v současné době navštěvují 5. třídu.

