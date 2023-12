Vládu nad počasím převzala zima, rána jsou chladná, někdy i celé dny. Co bychom od prosince také chtěli? Kdo se tak pohybuje venku, měl by se vhodně obléct. Záměrně neříkáme pořádně, protože to by pak svádělo k tomu, abychom na sebe navlékali huňaté svetry a neforemné bundy, které nás sice zahřejí, ale o pohodu se zrovna nepostarají. Proč?

Foto: MOIRA CZ, a.s.

Kdo by miloval pot stékající po zádech?

Každý z nás už to alespoň jednou zažil. Venku je zima, takže na sebe navlékneme několik silných vrstev, završíme to vyteplenými kalhotami a huňatou bundou. Když se pak vydáme na procházku, do obchodu nebo někam do přírody, zahřejeme se, zpotíme se a pak je nám chladno. Pot má totiž tělo ochlazovat. Jenže vy přece žádné takové ochlazení nechcete, a když jo, rozhodně se vám nelíbí, když vám po zádech teče pramínek potu, který studí.

Tak přesně tak vypadá jedna z nejčastějších chyb, kterých se během zimy (a často i dalších ročních období) dopouštíme. Problém není v tom, že na sobě máme několik vrstev, jak si mnozí myslí a snaží se to napravit, ale v tom, z čeho dané kousky jsou.

Nejlepší volbou je funkční prádlo

Běžně nosíte bavlněné oblečení, které je příjemné na tělo, snese i vysoké teploty praní a žehlení, dobře vypadá a dá se koupit všude. Může mít nejrůznější design, takže si každý koupí takové, jaké chce. Problém ale je, že bavlna nedokáže odvádět vlhkost od těla pryč. Nasákne ji do sebe, oblečení pak studí a my můžeme prochladnout.

To není žádoucí v žádném ročním období, o zimě to platí dvojnásob. Když už se pohybujeme v chladu, doufáme, že nám bude alespoň trochu teplo. Jak toho dosáhnout? Vsaďte na funkční prádlo, které se vyrábí ze speciálních materiálů za použití moderních technologií a výsledkem je, že do sebe vlhkost absorbuje, odvede ji do další vrstvy, a zároveň se stará o náš tepelný komfort.

Zdroj: MOIRA CZ, a.s.

V zimě vsaďte na termoprádlo s merinem

Zvláštním druhem funkčního prádla je termoprádlo, které se od toho klasického liší vyšší hřejivostí. Právě to je důvod, proč bychom termoprádlo měli oblékat zejména v zimě. A jak se jeho hřejivosti dosáhne?

Vyšší gramáží

Strukturou použitého úpletu

Dalším vrstvením

Příměsí hřejivých materiálů, například Merino vlny.

Víte, že merino vlna je extrémně jemná vlna, kterou produkuje plemeno ovce domácí, které je známé jako Merino? Svůj původ tyto ovečky mají na severu Afriky, odkud se dostaly do Španělska a později i do Austrálie a na Nový Zéland.

Merino vlna má jemnost vláken nižší než 18 mikronů, díky čemuž neškrábe ani nekouše, jak tomu je u klasické vlny. Bát se jí tak nemusí ani osoby s citlivou pokožkou, ekzematici nebo naši nejmenší. Další velkou předností merino vlny jsou její antibakteriální vlastnosti a vysoká schopnost pohlcovat pachy, zapomenout nesmíme ani to to, že i když se merino vlna nasákne potem a je mokrá, tak hřeje. Dokáže to díky struktuře vlákna, která jí umožní absorbovat určité množství vlhkosti přímo do vlákna, aniž by to negativně ovlivnilo její izolační vlastnosti.

Náš tip: Prozkoumejte nabídku funkčního oblečení s příměsí merina od Moiry zde. Vybrat si můžete nejen trička a mikiny, ale i ponožky a čepice.