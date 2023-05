Pediatrů v Karlovarském kraji velmi ubývá. Mít se od koho učit a získat zkušenosti je zásadní.

MUDr. Barbora Huberová | Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Kvalitní odborné vedení, podporu vzdělávání a týmovou spolupráci – tohle všechno obnáší výchova svých nástupců. A právě to našla lékařka Barbora Huberová v karlovarské nemocnici.

Studium medicíny zvažovala již na základní škole, na gymnáziu už byla rozhodnutá. Říká, že medicína má mnoho krásných a zajímavých oborů, pro pediatrii se definitivně rozhodla až v 6. ročníku. „V karlovarské nemocnici jsem absolvovala během studií několik praxí, vypomáhala jsem tam také během covidu

a pak už jsem se tam cítila jako doma,“ vzpomíná paní doktorka.

Nemocnice Karlovy Vary umožňuje studentům fakult praxe na akreditovaných pracovištích pod odborným vedením. Bára absolvovala letní praxi ortopedii, později na interně, gynekologii a nakonec na dětském oddělení, kdy se rozhodla tým pediatrie posílit.

„Karlovarská nemocnice pro mne osobně skýtala výhodu návratu do rodného města. Zároveň jsem vnímala, že začít praxi lékaře v menší, ať už krajské nemocnici, přináší možnost seznámit se s pestřejší škálou diagnóz i pacientů. Samozřejmě velká fakultní nemocnice má nesporné výhody, ale i nevýhody,“ dodává. Pediatrické oddělení v KNN ji lákalo tím, že je zde jediná JIP v kraji a stabilní tým lékařů. „Jako student se k mnoha výkonům nedostanete, spíše sledujete z povzdáli

a snažíte se nepřekážet. Po škole už je to jiné a dostanu se určitě k věcem, které bych čekala, že budu mít možnost vyzkoušet až po delší době v praxi,“ oceňuje lékařka.

Na pediatrii slouží ve dvou, mladší je vždy pod dozorem staršího zkušeného kolegy, na kterého se může obrátit. Zároveň mají po službě nárok vybrat náhradní volno. „Náš tým je plný zkušených starších lékařů. Je důležité mít se na koho obrátit, zejména pokud jde o dětské pacienty. Nedostala jsem se do situace,

kdy by mi starší kolega odmítl pomoci, pokud jsem ho požádala o radu,“ pochvaluje si Huberová. Všichni, kteří se v pediatrii pohybují, pociťují nárůst dětí, které nemají registrujícího praktika. Trpí tím bohužel i pohotovostní služba, kterou v současné době zajišťují praktičtí lékaři. Průměrný věk praktiků se blíží k šedesáti a jejich kapacity jsou pochopitelně omezené. Stabilizace systému pediatrické péče potrvá několik let.

Dětské oddělení v Karlových Varech je součástí Perinatologického centra intermediární péče, kde se starají o novorozence od 31.gestačního týdne - takových specializovaných center je v ČR jen 15. V rámci dětského oddělení funguje v kraji jediné Centrum vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu.

Zdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.