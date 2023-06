Vyberte si projekt domu ve virtuální vesničce. V červnu lze ušetřit 110.660 Kč

Komerční sdělení

Představte si klidnou moderní vesničku na břehu jezera plnou krásných novostaveb, v níž se můžete procházet a nahlížet do jednotlivých domů. Jak jsou prostorné pokoje, kolik světla pouští dovnitř okna, co všechno se vejde do šatny a jestli se vám více líbí dispoziční řešení toho či onoho domu. Přesně takovou vesničku ve virtuální realitě představil Dům jedním tahem. Najdete v ní 20 typových domů.