Vysoké ceny energií v posledních několika letech zásadně zvyšují náklady firem. Už dávno tedy nejde mávnout rukou nad účtovanou spotřebou elektrické energie ani u IT služeb. Kde budete platit pouze za skutečnou spotřebu a nebude vám naopak účtován příkon na základě štítku serveru nebo naddimenzovaný paušál?

Foto: www.coolhousing.net

Neplaťte za spotřebovanou energii více, než musíte

Housing serveru je již přes 15 let oblíbeným řešením českých i zahraničních firem, které vyžadují bezpečnou a výkonnou IT infrastrukturu, ovšem na druhou stranu nechtějí investovat do vlastních IT prostor. Nárůst cen energií se však projevil i v této oblasti a ceny služeb se zvedají. Proto je pro zákazníky důležité najít takového poskytovatele housingu i hostingu, který účtuje férově, a to pouze na základě měření reálné spotřeby.

Díky přesnému měření reálného průměrného příkonu je možné ušetřit až 40 % nákladů co se týče spotřebované energie při provozu serveru. Tento seriózní a transparentní přístup při účtování nákladů v rámci služby serverhousing a rack hosting poskytuje datové centrum Coolhousing.

V datovém centru Coolhousing využívají k monitorování příkonu serverů inteligentní zásuvky. Z nich získané hodnoty umožňují zjistit tzv. reálný příkon, tedy skutečnou spotřebu energie využitou serverem. Zákazníci jsou pak výsledky měření v jejich klientském portále mile překvapeni, o kolik méně jejich server reálně spotřebuje energie ve srovnání s jinými metodami účtování. Spotřeba se totiž odvíjí i od vytíženosti serveru a je obvykle nižší. To vede k výrazným úsporám při provozu serveru.

Spočítejte si své náklady

Zajímá vás, kolik vás serverhousing nyní stojí a kolik by mohl u společnosti Coolhousing stát? Spočítejte si své přibližné náklady pomocí kalkulačky housingu. Díky kalkulačce zjistíte, na kolik vás měsíčně přijde housing nejen rack serveru, ale také serveru typu tower. Reálný příkon serveru zjistíte v příkonové kalkulačce. Získejte službu serverhousingu jako nejlepší poměr cena/výkon/dostupnost.

Svěřte své servery do rukou odborníků

Datové centrum Colhousing patří mezi přední poskytovatele datových a housingových služeb ve střední Evropě. Společnost zákazníkům nabízí špičkovou konektivitu s nízkou latencí, vysokou úroveň síťové i fyzické bezpečnosti, chlazení serveroven pro dlouhou životnost serverů, vysokou dostupnost s dvěma nezávislými přívody napájení a veškeré standardní i mnoho nadstandardních služeb. Pro náročné klienty jsou k dispozici služby jako je pronájem racku ve formě rackhostingu, datové propoje mezi různými lokacemi, geografickou redundanci i pronájem profesionálních dedikovaných i virtuálních serverů. Zkrátka, Coolhousing má se skvělou a rychlou technickou podporou IT řešení pro každou společnost.