Obecní volby máme za dveřmi. V Hradci Králové klepe na dveře 15 stran a uskupení. Zastupitelé měst a obcí jsou lidem nejblíže a měli by tedy nejlépe znát, co občany trápí, co potřebují řešit a s čím chtějí pomoci. Měli by… Až se budete rozhodovat, zda jít k volbám a koho volit, existuje staletími prověřená rada (naleznete ji v Bibli): „Podle činů poznáte je.“

Ve schránkách se objevují tu volební noviny, tu volební letáky. Programy a cíle se v mnohém shodují. Úsměvné je čtení o těch, kteří po mnohaletém spaní začali najednou objevovat, co městu chybí, jak se během spaní podíleli na revitalizaci Benešovky (ačkoli to obyvatelé nějak nezaregistrovali), jak chystají férovou komunikaci vedení města s komisemi místních samospráv (KMS). Není to tak dlouho, co KMS nepotřebovali, či dokonce odmítali. Zastupitelé rozhodují o rozvoji obce, o veřejných financích, o rozpočtu a závěrečném účtu, správě a rozvoji majetku obce, nebo jeho prodeji. Naše město dostalo do vínku značný majetek, kterým jsou především bytové domy a komerční prostory. Úvaha předchozích vlád města byla prostá – nač se starat o nemovitosti, když se mohou prodat a starat se budou majitelé. Několik vln privatizace městského bytového fondu, kam spadly i původně státní byty, vylepšilo městský rozpočet. V prvních dvou vlnách byly ceny bytů velmi nízké a mnozí nájemníci je koupili. V dalších už se cena blížila té komerční. Město si však neponechalo v majetku dost bytů, které by mohlo nabídnout těm potřebným. Byty chybí. Dnes staví developeři, kteří prodávají byty draze, protože potřebují vydělávat. Jejich zájmy mnohdy zastupují i někteří zastupitelé, kterým je lhostejno, že jsou ve střetu zájmu s městem. Nyní sklízíme kyselé ovoce. Klasickým příkladem „hospodaření“ s obecním majetkem je hradecký parkovací systém, vodovody a kanalizace, stejně jako odpadové hospodářství města. Mohla bych pokračovat, ale je to asi zbytečné. Koneckonců pražský skandál STANu je velmi názorným příkladem toho, jak jsou podnikavcům a šíbrům nejhoršího zrna přitažlivé veřejné finance. Inu i malá korýtka jsou korýtka.

Zdroj: Zadavatel.Nejblíže k občanům mají KMS zřízené radou města. Měly by mít nejen právo, ale i povinnost se vyjadřovat především k investičním záměrům a stavbám na jejich území. Pamatuji dobu, kdy stanovisko KMS bylo závazné pro nové projekty a stavby. Dnes je vše jinak a špatně. Dnes si magistrátní úředníci (i pod tlakem některých zastupitelů)dovolí nejen nepozvat zástupce KMS na jednání o stavebních záměrech, ale dokonce označí jejich účast za nežádoucí. Nehoráznost? Určitě. Stejně jako úvahy o zrušení bodu „Diskuze veřejnosti“. Podobně nedobrá je i snaha soustředit více a více rozhodujících pravomocí do rukou rady města z důvodu pružnějšího rozhodování. To je ale také špatně. O krocích výrazně ovlivňujících život obyvatel by mělo rozhodovat zastupitelstvo hájící zájem lidí, ne vlastní kapsy. Jestli se to povede, záleží na Vás, voličích. My Vám svoji práci nabízíme.

Mgr. Táňa Šormová

