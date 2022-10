Rezidence Zlatá Pole v Letovicích u Brna nabídla v rámci výstavby první etapy 84 bytů a je důkazem, že kvalitní bydlení nemusí být výsadou velkých měst.

Rezidence Zlatá Pole v Letovicích. | Foto: Menšík Skrušný, spol. s r.o.

Celý projekt "Rezidence Zlatá Pole" je dílem brněnské architektonické a developerské společnosti Menšík Skrušný, která k němu přistupovala komplexně – od prvotní studie, přes všechny povolovací procesy, až po samotnou výstavbu, kolaudaci a prodej.

„Díky tomuto konceptu, který jsme nazvali Architekti lidem, kdy jsme v rámci jedné kanceláře schopni zastoupit všechny potřebné profese, dochází logicky k finanční úspoře, kterou pak můžeme promítnout do vyšší kvality používaných materiálů a nabídnout tak větší standard než běžná konkurence na trhu, mnohdy za ještě výhodnější ceny,“ říká jeden ze spolumajitelů, architekt Petr Skrušný.

Zdroj: Menšík Skrušný, spol. s r.o.

Ve výsledku pak klienti již v základu dostanou například kvalitní hliníková okna, společné prostory z odolných a nákladných materiálů, vodovodní podlahové topení nebo nejkvalitnější stínící techniku. Důraz se klade na každý detail a záměrem je, aby i celý veřejný prostor působil čistě a jednotně.

„Ačkoliv jsme začali na cenách vyšších než bylo v Letovicích a okolí do té doby obvyklé, byl o byty velký zájem a s prodejem jsme neměli žádný problém. Paradoxně, další náklady, které jsme poté mohli investovat do výstavby, jsme ušetřili na marketingu, který jsme téměř nepotřebovali. I to je pro nás důkazem, že jsme se vydali správným směrem,“ vysvětluje další ze spolumajitelů, architekt David Menšík.

Zdroj: Menšík Skrušný, spol. s r.o.

Společnost má již nyní seznam zájemců o byty v další etapě výstavby, kterou hodlá spustit na začátku příštího roku.

Ve stejné lokalitě pak ještě zahájila prodej luxusních vil a rodinných domů Na Výsluní.