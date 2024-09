Veleúžasněbetální počtáři, fachmani přes fyziku, alchymisti, šutrolozi, hródoví fištróni, bijolózi, glocny pálený ale aji všici, co vědátorský a technický vály těžce prožíváte, naštelujte ovary!

Vydeje se na Festival vědy a techniky | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Hvězdárna a planetárium Brno jako každý rok promění první zářijový víkend pavilon A1 brněnského vystecu v epicentrum chrlící proudy zábavy a vzdělání. Na sedm desítek různých vědeckých a technologických institucí se pokusí všechny vědychtivce zaujmout nejen svými spektakulárními experimenty! Samozřejmostí je totiž i pódium s Divadlem vědy, úniková hra nebo komentované prohlídky výstaviště.

Nejvíc si ale festival užijete, když nebudete přihlížet, ale sami se pustíte do vědydíla. Každá štace festivalové oázy chystá něco, co si můžete na vlastní oči, uši, ruce, nos nebo dokonce ústa vyzkoušet. Největší vědecko-zábavní trachtace (nejen) na jižní Moravě se na vás těší od pátku 6. do neděle 8. září 2024 vždy od 9 do 18 hodin, pavilon A1 brněnského výstaviště. Pro podrobný program klikněte na www.festivalvedy.cz

Na své si přijdou všichni a všechny: školkáčci, svišti, dospělí, senioři. Laici i odborníci. Pozemšťané, podzemšťané i mimozemšťané. A hlavně dosmykujte a zčóhnite, že s vědátorama ze Štatlu néni žádná nuděná!

6. až 8. září 2024 od 9.00 do 18.00

BVV, pavilon A1

vstup zdarma

www.festivalvedy.cz

Naskočte na palubu BRNOsatu

Zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno

Kdo by se nechtěl podívat do vesmíru? Zatím to není tak jednoduché, jak to vypadá podle vědecko-fantastických filmů nebo bláznivých youtuberů. Jedna možnost se teď ale nabízí… Chystá se brněnský satelit a ty se můžeš „ocitnout“ na jeho palubě. Stačí přijít na Festival vědy a techniky, najít nepřehlédnutelný stánek Hvězdárny a planetária Brno a tady nakreslit cokoli, co by se mělo vydat do vesmíru. Výtvor pracovníci hvězdárny oskenují a uloží do paměťového pouzdra na palubě BRNOsatu, který se na palubě rakety Falcon 9 vydá v polovině roku 2026 do vesmíru. Kromě toho každý desátý dostane jednu volnou vstupenku na Hvězdárnu a planetárium Brno.