Chcete nasát vánoční atmosféru a nevíte, kam za ní? Ve Zlíně najdete vyžití pro celou rodinu. Navštivte vánoční trhy, dejte si svařák a svezte se na vyhlídkovém kole. Ve vánočních dílnách si vyrobíte ozdoby na stromeček a zjistíte, jak se slavily Vánoce ve 30. a 40. letech minulého století.

Vánoční trhy ve Zlíně najdete na náměstí Míru. Nakupte si tradiční řemeslné výrobky a další vánoční dárky. V bohatě zdobených dřevěných domečcích vám nalijí voňavý punč, svařák, medovinu i nealkoholický mošt. Hlad zaženete pochutinami, jako jsou bramboráky, langoše a vánoční cukrovinky. Před mrazivým počasím se můžete schovat do vánoční stodoly s posezením a živou hudbou.

Děti se zabaví na vánočních dílničkách, v dětském kinečku, na řetízkáči nebo vánočnímorient expressu. Každý den se můžete těšit na bohatý doprovodný program. Čekají vás filmové projekce, vystoupení kapel a dalších hudebníků.

Další trhy se nachází u Obchodního domu na Náměstí Práce. Kromě punče a dobrého jídla se tu můžete pokochat vánočním stromem a svést na vyhlídkovém kole. Odtud se naskýtá pohled na rozsvícené město včetně blízkého baťovského mrakodrapu.

Na vánoční čas se naladíte i na výstavě ZLÍN 700 v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V sobotu 10. prosince 2022 se tu koná akce Baťovské Vánoce. Součástí programu je dílna pro děti a dospělé. Vyrobíte si ozdoby na stromeček inspirované těmi ze 30. a 40. let minulého století a dozvíte se, jak se v té době slavily Vánoce ve Zlíně. Máte to do Zlína daleko? Zjistěte, jaké další akce se odehrávají na Východní Moravě.

Trhy na náměstí Míru se konají od konce listopadu do 23. prosince. Pár stánků s občerstvením a vánoční stodola pokračují až do Nového roku. V neděli 1. ledna se nad náměstím T. G. Masaryka rozzáří ohňostroj a po něm následuje novoroční afterparty na náměstí Míru.

Stánky na náměstí Míru jsou otevřeny následovně:

Otevírací doba stánků s občerstvením:

26. 11. – 22. 12. 2022 | 10.00–20.00 | Doba může být prodloužena v návaznosti na kulturní

program

23. 12. 2022 | 10.00–18.00

