Vydejte se za libereckými poklady

Komerční sdělení

Prohlédněte si libereckou radnici, která je prý hodně podobná radnici vídeňské, a letos se dočkala krásných 130 let od svého dokončení. Jak jí to pořád sluší, se můžete přesvědčit o letních prázdninách na vlastní oči, kdy vám průvodci nejen ukáží její zdobené interiéry, ale mohou s vámi vystoupat také na věž, ze které je krásný výhled do okolí.

Radnice | Foto: Matyáš Gál