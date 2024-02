Pražský magistrát nezvládá sjednotit pravidla pro reklamní plochy. Svojí neodbornou činností způsobil, že jeho poslední novelizace vyhlášky č. 26/2005 Sb. na regulaci reklamy ve veřejném prostranství, je nyní předmětem správního řízení ÚOHS. Ten s Prahou vede správní řízení z důvodu zavádění rozdílného přístupu pro šíření venkovní reklamy a možného porušení zákona o hospodářské soutěži.

Foto: Jiří Vick

Je velmi zvláštní, podle jakých dat a analýz magistrát reklamu reguluje či naopak novou vytváří. Na straně jedné je sporná a ÚOHSem prošetřovaná regulace namířena proti několika desítkám reklamních plachet na soukromých domech. A je třeba uvést, že se jedná o reklamy mimo Pražskou památkovou rezervaci. Na straně druhé magistrát vystavěl zcela nové reklamní plochy na zastávkách MHD, které na mnoha místech osadil agresivními digitálními obrazovkami. A to bez ohledu na to, že jsou tyto reklamy v Pražské památkové rezervaci či Památkové zóně. A navíc ještě přikoupil další reklamní plochy od francouzské firmy J.C.Decaux. Takové kroky magistrátu jsou zvláštní, netransparentní a vznáší mnoho otázek.

Není se pak čemu divit, že se takové jednání nelíbí vlastníkům a nájemníkům soukromých domů, kteří jsou takovým jednáním postiženi.

„Kvůli hluku a prašnosti nemůžeme otevřít okna. Reklamní plachta, která má stejnou funkčnost jako záclona a je průhledná, je pro naše obyvatele velmi vhodná ochrana. Ze získaných peněz jsme již opravili fasádu, a provedli kompletní vnitřní opravy domu. Nájemníci, kteří jsou většinou sociálně slabší či starší lidé, mají díky příjmům z reklamy snížený nájem,“ říká pan Lubomír Janikovič, předseda SVJ jednoho z domů, který je již 18 let legálně využíván pro reklamu a ještě doplňuje. „Proč chce magistrát zrušit reklamu na našem domě, když sám na svých budovách a pozemcích provozuje obří billboardy? Nikdo z těchto politiků za námi nepřišel a nezeptal se, zda nám to vadí. A když jsem chtěl na facebookové skupině zaměřené na regulaci reklamy obhajovat svůj názor, tak mě tihle občané-aktivisté okamžitě zablokovali. Nechápu, tak na jejich tramvajích může být reklama přes celý vůz a jezdí v Pražské památkové rezervaci, ale na fasádě domu mimo centrum to není žádoucí.“dodává pan Janikovič.

„Abych si jen nestěžoval okolo, napsal jsem panu Adamu Zábranskému, který má vyhlášku na starost. Ptal jsem se ho, proč na našem domě reklama být nesmí a hned vedle je bigboard, na kterém reklama být může. Odpověděl mi, že to budou regulovat později. No, to si z nás všech dělá legraci? Pokud chce regulovat reklamu, tak všechnu najednou v jedné vyhlášce. On tam za chvíli pravděpodobně nebude a bigboard tady bude pořád. Kde se mám domoci nějaké spravedlnosti?“ doplňuje pan Janikovič.

Sdružení českých firem venkovní reklamy si nechalo udělat nezávislý průzkum u agentury Ipsos „Jak Pražané vnímají reklamu ve veřejném prostoru“. Byl proveden na 1006 respondentech v měsíci listopadu. Výsledkem je, že až 83 % Pražanů by uvítaly regulaci venkovní reklamy. Nejčastěji by se podle nich měla regulace vztahovat na billboardy a bigboardy (80 %) a reklamy na sloupech veřejného osvětlení (61 %). Proč se tedy magistrát zaměřil jen na reklamní plachty, které vadí nejméně a je jich jen pár? Proč nezačne s regulací u sebe? Proč v takovém případě buduje nové reklamní plochy, které Pražanům vadí nejvíce? Oproti několika desítkám reklamních plachet, které Pražanům z průzkumu zásadně nevadí, jsou to právě tisíce billboardů a reklam na sloupech veřejného osvětlení, které by město mělo redukovat jako první.

Ing. Milan Krček předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z.s. (OSMD), které v současnosti sdružuje více jak 2 400 členů, se obrátil na magistrát a říká: „Probíhající správní řízení ÚOHS s magistrátem dokazuje, že nařízení je diskriminační a připravovaná novelizace nepovede k odstranění výhrad, které ÚOHS k vyhlášce má. O to více nás znepokojuje zcela nedostatečné zdůvodnění regulace, navržené bez předchozí diskuse a jakékoliv analýzy. Jak magistrát došel k názoru, že reklama na domech negativně zasahuje do veřejného prostoru a billboard, který je instalován na městském pozemku před domem do veřejného prostoru negativně nezasahuje? Takový přístup je velmi netransparentní a pro naše členy diskriminační.“

Aby se magistrát vyhnul postihu jak ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž, tak ze strany poškozených subjektů, měl by co nejrychleji stávající vyhlášku pozastavit a zaměřit se na komplexní řešení, které dle analýz a výzkumů bude zohledňovat jak názory Pražanů, dopad do veřejného prostoru i nediskriminační zásah do volného reklamního trhu. Jinak se musí magistrát připravit na dlouhodobé spory a samozřejmě zvyšující se finanční nároky poškozených subjektů.