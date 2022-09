Už za několik dní se rozběhne druhý ročník Gambrinus Cupu, největšího amatérského šipkařského turnaje v Česku. Loňského ročníku se zúčastnilo 938 čtyřčlenných týmů reprezentujících své oblíbené hospody. Základní kola turnaje odehrají týmy od října do prosince, semifinále a velké finále se bude konat v únoru 2023. Soutěží se o ceny za 300 000 Kč, vítězný tým si odnese 150 tis Kč a samozřejmě pivní odměnu od pořádajícího pivovaru Gambrinus.

Svůj tým přihlaste do 3. 10. na www.gambrinuscup.cz.

Jan Koller, úspěšný český fotbalový reprezentant, který za svou kariéru nastřílel 55 gólů v reprezentační dresu a 180 gólů v nejvyšších fotbalových soutěžích.

Jak dlouho hrajete šipky a jak jste se k nim dostal?

Šipky mě provázejí asi od osmnácti let, tedy skoro od úplného začátku, kdy se začaly objevovat v restauracích. Máme partu kluků a vždycky si rádi zahrajeme, i když ne nějak pravidelně. Mám k šipkám kladný vztah.

Máte svou hospodu, kde hrajete?

Hrajeme na různých místech. Třeba na Bílé hoře je hospodu s šipkařským salónkem, kam chodíme hodně.

Jak často hrajete? Začal jste trénovat víc od chvíle, kdy jste přijal nabídku stát se tváří letošního Gambrinus Cupu?

Dostal jsem šipky k narozeninám a plánuji si je dát na chalupu. Tu teď dostavujeme a na venkovní pergole pro ně bude místo. Tak se těším, že teď budu hrát určitě častěji než v posledním roce a že tam budeme pořádat i různé turnaje.

Co se vám na šipkách nejvíc líbí?

Líbí se mi, že šipky patří do hospůdky, že to je zpestření a člověk tam jenom nesedí. Taky že každý hraje sám za sebe a je hodně druhů hry. Šipky jsou o přesnosti i taktice, je v tom všechno. Když jsme takhle s partou kamarádů, tak je to skvělá zábava.

Je vaše výška při šipkách výhodou, nebo nevýhodou?

To nedokážu říct, to by musel posoudit šipkařský profesionál. Ale může být výhodou, že mám delší ruce a mám to k terči blíž.

Víte o jiných fotbalistech, kteří si rádi zajdou do hospody na šipky?

Přiznám se, že mě nikdo nenapadá. Já mám svoji partu mimo bývalé fotbalisty. Jedině když jsme působili v ruské Samaře s Jirkou Jarošíkem, tak jsme párkrát zašli si zahrát šipky tam. Věřím ale, že jich bude hodně, protože všichni fotbalisti jsou hrozně soutěživí.

Sledoval jste loňský Gambrinus Cup a co na něj říkáte?

Ano, zaregistroval jsem ho a myšlenka se mi moc líbí. Přece jen chlapi jsou soutěživí, a když se zorganizuje takhle velký turnaj o pěkné ceny, je to skvělé. Šipky jsou ideální zábava a jsem rád, že můžu Gambrinus Cup podporovat.

Karel Sedláček, nejúspěšnější český šipkař. Jako první Čech získal PDC Tour card, která mu umožnila změřit síly se světovou elitou na turnajích nejvyšší světové třídy.

Gambrinus Cup má za sebou loňský první ročník. Viděl jste během něj talentované hráče, kteří mají na to, aby se šipkám věnovali závodně? Nebo už se to někomu dokonce povedlo?

Přiznám se, že jsem kvůli vlastní vytíženosti neměl takovou možnost hráče sledovat, ale na finálovém turnaji jich šikovných bylo opravdu hodně. Gambrinus Cup cílí na velkou skupinu hráčů a určitě se časem ukáže někdo s talentem a chutí se probojovávat výš a výš.

Jaký ohlas má Gambrinus Cup v šipkařské komunitě? Sledují ho závodní hráči?

Myslím, že celková sledovanost Gambrinus Cupu je velká. Licencovaní hráči samozřejmě vědí, že se taková akce pořádá, a někteří jsou třeba i smutní, že si takový turnaj nemůžou zahrát.

Zaznamenal jste větší zájem o šipky po loňském Gambrinus Cupu?

Turnaj zacílil na obrovskou masu lidí, takže zájem o šipky je samozřejmě větší a větší. A to je paráda. Takže Gambrinus Cup absolutně splňuje očekávání, které se do něj dávalo.

Máte zkušenosti s největšími světovými turnaji. Jak byste s nimi porovnal Gambrinus Cup? Je srovnatelná atmosféra?

Finálový turnaj byl perfektní a nezadá si s velkými turnaji European Tour. Tam bývá samozřejmě více diváků, ale co se týče organizace a atmosféry, Gambrinus Cup byl opravdu srovnatelný.

Co chybí těm nejlepším z Gambrinus Cupu, aby se mohli měřit s profesionály?

Chybí jim samozřejmě nejvíce hromada zkušeností a znalostí, co kde hrát a kdy co zkusit, a často taky odvaha to zkusit. Ale myslím si, že talentovaných hráčů z Gambrinus Cupu vyleze opravdu hodně.

Jaké tipy byste dal začínajícím šipkařům, kteří by jednou chtěli být jako „Zlej Kája“?

Každý hráč musí být především zarputilý, musí ho šipky strašně bavit. Musí chtít něčeho dosáhnout a jít za tím tvrdě hlava nehlava. Určitě se to někomu povede a v budoucnu začne objíždět světové turnaje jako já.