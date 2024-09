Stačí správně odpovědět na otázku.

Kolikáté výročí slaví tento rok značka Tatra?

A) 55 let

B) 65 let

C) 60 let

Už od roku 1964 se začalo pod značkou Tatra vyrábět 8% zahuštěné slazené mléko v tubě. Ano, řeč je o tradičním Pikniku, jehož chuť zůstala v průběhu let neměnná, stále stejně dobrá. Přesně taková, jakou máte rádi vy, vaši rodiče i prarodiče – mléčně krémová. Piknik obsahuje jen mléko a cukr, proto je tak dobrý. Vedle klasické tuby si ho můžete koupit nově i v praktickém balení, které je vhodné na jakoukoliv cestu. Do školy, do práce, na chalupu nebo i na výlety. Pro milovníky čokolády je tu pak Pikao, které vedle mléka a cukru obsahuje ještě kvalitní holandské kakao. Z čehož vyplývá i název spojený ze slov Piknik a kakao. Ti, kteří mají rádi smetanu, pak nejspíš sáhnou po Jesence, která místo mléka obsahuje jen smetanu a cukr.

Do batůžku přihoďte i dětmi oblíbeného Kravíka! Lahodná chuť trvanlivého polotučného mléka přijde vhod kdykoliv. Kravík je zdrojem vápníku a je vyroben z čerstvého mléka získávaného pouze z kvalitních a ověřených českých chovů. Díky krátkodobému zahřátí na vysokou teplotu a následnému prudkému ochlazení je chuť a naprostá většina výživových látek zachována po celou dobu trvanlivosti. Je jenom na vás, jestli sáhnete po vanilkové, banánové, jahodové nebo kakaové příchuti.

Naopak do domácnosti oceníte toho nejlepšího pomocníka na pečení, a tím je Salko. Slazené zahuštěné plnotučné mléko dodá jakémukoliv dezertu tu správnou a neodolatelnou chuť. Salko je navíc skvělé i do kávy, likérů nebo na doslazení kaší.

A v neposlední řade si můžete vychutnat osvěžující chuť Ledové kávy, která je doprovázena kvalitním mlékem z českých chovů. Trvanlivý ochucený mléčný nápoj obsahuje instantní kávu, která přidává na typické kávové chuti.

Tak který z produktů Tatra bude vaším favoritem?

