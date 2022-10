V této soutěži si přijdou na své všichni, kteří mají rádi krásné spodní prádlo za skvělou cenu. Značku Wanita najdete na e-shopu sexshop.cz a vybírat můžete z mnoha sexy kalhotek, košilek, punčošek a samozřejmě i celých setů. Najdete zde i oblíbené bodystockings.

Probuďte v sobě svou ženskost!

Díky spodnímu prádlu se budete cítit sexy vy sama a partner bude jistě také nadšen. Zkuste jej překvapit v sexy košilce a uvidíte, co se bude dít. Pro tak trochu něco jiného můžete sáhnout po bodystockingu – jde o jednodílné kousky, které zároveň zakrývají i odhalují sexy místečka – takové punčochy na celé tělo. Anebo si pod župánek, či klidně i do města pod šaty, vezměte kalhotky s otevřeným rozkrokem. Variant je skutečně nepřeberné množství. Pokud si hned netroufáte na nějaký sexy komplet či sexy košilku, můžete již své stávající osvědčené kousky či klasické oblečení ozvláštnit sexy doplňky, jako jsou podvazkové punčošky, masky, rukavice… I to muži ocení.

Prádlo ve velikosti až 4 XL!

Ano, Wanita myslí i na sexy boubelky! V nabídce jsou velikosti klasické S, M, L, ale i XL až 4XL! Obzvláště košilky dokážou vkusně odhalit plný dekolt, ale zároveň zakrýt větší bříško. Rafinovaně střižené kalhotky zase dají na odiv krásný zadeček, kterými se boubelky mohou chlubit. Stačí se toho nebát a užívat si své tělo.

Chcete vyhrát svůdné spodní prádlo Wanita dle vlastního výběru v hodnotě 1 500 Kč? Stačí správně odpovědět na naši otázku a prádlo je vaše!

Zdroj: sexshop.cz