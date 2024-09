Strategická poloha, moderní infrastruktura a flexibilní prostory – ideální místo pro váš byznys.

Foto: Accolade, s.r.o.

Hledáte zázemí pro své podnikání s vynikající dostupností a širokými možnostmi využití? Průmyslový park Karlovarská Business Park z portfolia investiční společnosti Accolade je skvělou volbou. Kombinace polohy u tuzemské metropole, výborné infrastruktury a moderních, flexibilních prostorů z něj činí ideální místo pro široký záběr činností.

Perfektní lokalita pro střední Čechy i Evropu

Areál Karlovarská Business Park se nachází na západním okraji Prahy, v bezprostřední blízkosti křížení pražského okruhu a dálnice D6. Nabízí tak výbornou dostupnost do centra hlavního města i na všechny další klíčové dálnice s napojením do sedmi krajských měst a přes ně dále do Německa, Rakouska i Polska. Park je navíc vzdálen pouze 5 kilometrů od pražského mezinárodního letiště. Rychlé spojení zajišťuje i veřejná doprava. Autobusová zastávka je umístěna u vjezdu do areálu a přeprava autobusem MHD do nejbližší stanice metra B – Zličín trvá 8 minut.

Prostory na míru – flexibilita a okamžitá dostupnost

K okamžitému pronájmu jsou nyní v Karlovarská Business Park dostupné dvě skladové jednotky, každá s rozlohou přibližně 2000 metrů čtverečních a se zázemím o ploše cca 300 metrů čtverečních. Tyto prostory jsou ideální pro logistiku, lehkou výrobu, ale lze je upravit i pro speciální provozy dle charakteru činnosti budoucího nájemce. Haly disponují světlou výškou 9 m, parkovištěm pro osobní i nákladní vozidla, dvorem pro manipulaci kamionů, centrální vrátnicí a nosnými sloupy 24 m x 15 m. V celém parku je zajištěna nonstop ostraha.

K dispozici jsou dále tři kancelářské jednotky o velikosti 309, 446 a 540 metrů čtverečních, které mají rovněž široké využití. Lze je uzpůsobit dle individuálních požadavků nájemce, například do podoby showroomu, ateliéru, školícího centra nebo třeba i veterinární ordinace.

Ve standardním provedení jsou kanceláře vybaveny kuchyňkou, sociálním zázemím, klimatizací, zasedací místností a relax zónou.

Zdroj: Accolade, s.r.o.

Moderní infrastruktura a bezpečnost

Součástí celého areálu jsou čtyři budovy o celkové ploše 19 500 metrů čtverečních, které dohromady obývá 15 nájemců. Patří mezi ně například německý automobilový výrobce Daimler Buses či český dodavatel osvětlení a interiérů Exx.

Ať už potřebujete atypické kanceláře nebo skladové či výrobní prostory, je velmi pravděpodobné, že v areálu Karlovarská Business Park najdete přesně to, co hledáte. Přijďte a přesvědčte se sami, že je to místo, kde váš byznys může růst a prosperovat.

Pro více informací navštivte naše webové stránky: https://accolade.eu/cs/lease/detail?id=6