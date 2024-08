V životě stojíme často na pomyslné křižovatce a nejednou nás čeká důležité rozhodnutí. Mnohdy to, jak se rozhodneme, může vést opravdu k zásadním změnám. O to hůř se nám rozhoduje, když onen krok ovlivní zásadně naši budoucnost, nese s sebou vyšší míru zodpovědnosti a ovlivní nejen nás, ale třeba i naše nejbližší. A v životě je takových okamžiků nespočet. Ať už se jedná o vzdělání, práci, rodinu či vztahy. Mnohdy je opravdu těžké rozeznat, která cesta je ta správná.

Foto: ORISIO

Ano, pravda, při rozhodování bychom měli věřit především sami sobě. Ale upřímně, kdo z nás v takových chvílích nezatouží po pomoci a dobré radě. Pak se obracíme na toho, komu nejvíce důvěřujeme nebo spoléháme na to, v co nejvíce věříme.

I v mém životě nastal okamžik, kdy přede mnou stálo velké rozhodnutí a bylo opravdu jen a jen na mně. Pracovala jsem již delší dobu ve stabilním zaměstnání, které mne z počátku velmi naplňovalo, postupně jsem se vypracovala až na vedoucí pozici, dostávala výborný plat, a protože jsem tou dobou byla, jak se říká „singl“, mohla jsem si dovolit i hypotéku na vlastní byt. Pracovala jsem opravdu tvrdě, omezila osobní život, koníčky šly stranou, pracovní doba od nevidím do nevidím, a to se samozřejmě časem podepsalo na mém zdraví a vlastně i psychice. Když jsem skončila v nemocnici, zablikal pomyslný majáček a bylo to jasné STOP pro můj dosavadní životní styl.

Zdroj: ORISIO

A právě v té době jsem si začala třídit myšlenky, srovnávat priority. Jak už to, tak bývá člověk přehodnotí, až když se opravdu něco přihodí. Najednou jsem díky delší rekonvalescenci měla čas myslet sama na sebe. A pak přišla nabídka odstěhovat se do zahraničí a pracovat tam v cestovním ruchu, který mne celý život lákal. Práce z pláže, to znělo jako splněný sen. Je to náhoda nebo mi osud dává najevo, že bych měla začít od začátku úplně jinde a jinak? Byla to pro mne na jednu stranu velká výzva, změnit životní rytmus, poznat nové lidi, žít život „v jiném světě“, ALE …. Slůvko, které v nás stále hlodá a nedá nám spát tu bylo také.

Samozřejmě přišly na řadu seznamy pro a proti, diskuse s rodinou a nejbližšími, pročítala jsem si všemožné zkušenosti ostatních, kteří podobným rozhodnutím již prošli. Ten červík pochybností, to malé ALE, ve mně však stále hlodal.

Mám opustit jistou práci, stálý příjem, vydat se do neznáma? Budu muset pronajmout svůj byt, jak budu řešit na dálku případné problémy, zvládnu splácet hypotéku? A co rodiče, byla jsem zvyklá vídat je velice často, to jediné jsem při svém minulém pracovním nasazení nezanedbala. Budou jistě smutní. Zvládnu vůbec život v jiné zemi, s jinou mentalitou lidí, přijmou mne? Bude se mi tam líbit, zvládnu pracovní náplň, zapadnu, nemám se přece jen dát do kupy a raději se držet svých jistot?

Otázek bylo jednoduše spousty a odpověď stále nejednoznačná.

A ač bych o sobě do té doby řekla, že jsem vůči jakémukoliv předpovídání, výkladům a horoskopům imunní, možná dokonce mnohdy i skeptická, rozhodla jsem se, že zkusím výklad karet. Třeba mi pomůže najít tu pomyslnou berličku a rozhodnutí bude snazší. V mém okolí totiž bylo dost lidí, kteří si karty nechávali vykládat vcelku pravidelně a vždy své zkušenosti s nadšením sdíleli. Nebylo proto vlastně ani těžké najít ten správný kontakt.

Nechtělo se mi někam cestovat, domlouvat složitě termín, jasnou volbou tak byla online věštírna. V dnešní době už jich funguje celá řada, odpověď tak můžete dostat v podstatě hned a odkudkoliv.

Zdroj: ORISIO

Hned první slova kartářky Anny z věštírny ORISIO mne přesvědčila, že rozhodně nejsem na špatné adrese. Celý hovor byl v přátelském duchu, žádné zbytečné prodlužování, žádné podsouvání čehokoliv. Každá otázka dostala svou odpověď. A co víc, od někoho, kdo je nezaujatý a nabídl mi tak trochu jiný úhel pohledu.

A přesně to jsem potřebovala, trochu poodkrýt možný vývoj v budoucnu. Když se na celou situaci koukám zpětně, hrozně jsem toužila odjet, ale to ALE! Slova kartářky a její výklad po telefonu mi jednoduše dodaly odvahu své rozhodnutí zrealizovat a rozhodně nelituji a dodnes jsem vděčná, že jsem se k tomu kroku odhodlala.

Spousty věcí jsem se musela vzdát a bylo to těžké. Ale dnes již pátým rokem žiji spokojeným ostrovním životem, s lidmi, kteří mne bez problémů přijali mezi sebe. Našla jsem tady, troufám si říci, životního partnera a spoustu dobrých přátel, plánuji budoucnost a najednou mám vlastně dva domovy. I s rodinou jsme našli cestu, jak se co nejčastěji vidět a v dnešní době moderních technologií není každodenní komunikace žádným problémem.

Teď jsem opravdu šťastná. A dodnes, když si s těším nevím rady a tápu, ráda si nechám vyložit karty, a tak trochu nahlédnu do své budoucnosti. Důležité je věřit. Věřit v sama sebe, věřit ve své nejbližší a dokázat nechat si pomoci, ať už pomoc přijde od kohokoliv a odkudkoliv.