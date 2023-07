Vyklízení bytu, domu či půdy je pro mnohé náročný úkol. Vedle nábytku, starých věcí a různého vybavení se musí člověk vypořádat i se vzpomínkami. A to v případě, že se jedná o zděděnou nemovitost, ve které žil někdo z rodiny. Na vyklízení a stěhování nemusíte být sami. Zvlášť pokud potřebujete prostory vyklidit v určité době a nemáte příliš času na to se této aktivitě věnovat a řešit ji.

Základem je dobrý plán a příprava. Pokud se správně připravíte a postupujete systematicky, může být celý proces mnohem snazší. A protože člověk nedědí nemovitost každý den, nemůže mít velké zkušenosti s vyklízením celého bytu či domu. Chcete-li mít o starost méně a dobrý pocit, že vše dopadne dobře, přizvěte si profesionály, kteří svému řemeslu rozumí. V Brně najdete Stěhovací firmu SB stěhování Brno, která se zaměřuje na vyklízení a stěhování domů i bytů. Za kvalitu ručí svým jménem a dobrou pověstí. Poradí vám, pomohou, zabalí, odvezou, uklidí.

Promyslete, které věci si necháte

Prvním krokem při vyklízení bytu nebo pozůstalosti je vytvořit plán. Rozhodněte se, co chcete zachovat, co potřebujete a co chcete prodat nebo darovat. Pokud máte čas, může být užitečné projít si jednotlivé věci a zvážit, co je pro vás důležité si uchovat, třeba na památku. Pokud se rozhodnete prodat některé věci, můžete je nabídnout na internetových aukčních stránkách nebo na specializovaných tržištích. Před vyklízením bytu v Brně můžete také kontaktovat antikvariáty nebo sběratele a nabídnout jim věci, které by mohly mít historickou hodnotu nebo by mohly být cenné. Někdy může být těžké rozhodnout se, co s některými věcmi udělat. Vyklízení bytu neprovádíte každý den, proto pokud nejste jisti, zda si máte něco nechat, můžete si to odložit a promyslet to později s ostatními členy rodiny nebo s odborníky na zpracování pozůstalostí.

Vyklizený byt se lépe nabízí kupcům

Lidé za celý život shromáždí hodně věcí. A když už to není kam dávat, vyčlení půdu nebo jinou místnost, která se pro odkládání hodí. Jednou přijde čas na vyklízení těchto místností. Často je potřeba velké kusy nábytku demontovat, zabalit drobné kousky vybavení, jako je například porcelán, vyklidit skříně plné oblečení. Je na vás, jestli se pustíte do třídění věcí sami, nebo to necháte na pracovníky stěhovací služby. Můžete také zvolit takovou formu, že si nejprve místnosti projdete, proberete a vezmete si to, o co máte zájem. Ostatní ponecháte na vyklizení a bezpečné zlikvidování, které zajistí právě stěhovací služba. Bezvadně vyklizený a čistý byt nebo dům se mnohem snáze nabízí kupcům než ten, který je plný starého harampádí. Proto se vyplatí svěřit vyklizení do rukou těm, kteří se tomu věnují a rozumí svému řemeslu.

Pro vyklízení je zapotřebí mít v čem věci odnosit

V případě využití profesionálů si nemusíte zatěžovat hlavu s tím, do čeho naskládáte drobné věci a oblečení. Půjčí vám kartonové i plastové krabice a šatní boxy na stěhování oblečení. Když už je vyskladněná ložnice, pokoje, demontovaný nábytek, nejkomplikovanější bývá kuchyň, která zabere nejvíce času, klidně i čtyři hodiny intenzivní práce. Vyklízení pozůstalosti představuje vynošení těžkých a rozměrných kusů nábytku je také spíše práce pro chlapy. U SB Stěhování Brno si můžete být jisti, že při každé manipulaci dbají na bezpečnost. Nestane se, že by poškodili křeslo nebo piano při vynášení ze třetího patra. Vždy se připraví tak, aby veškerý transport šel hladce. Myslí i na to, že je potřeba udělat před domem rezervaci na parkování dodávky. A ano, zajistí i odvoz – tam, kam budete chtíti. Včetně vynošení do nových prostor nebo zajištění ekologické likvidace.

Na co nezapomenout

„Našim klientům připomínáme také to, na co mohou zapomenout. Často je to kontrola nájemní smlouvy, uzavření přívodů plynu, elektřiny, zajištění oken a dveří,“ říká ředitel stěhovací společnosti Martin Skoupý a dodává, že stěhování v jejich podání není jen o vynášení těžkých věcí, ale jedná se o komplexní služby, a to včetně poradenství při vyklízení nemovitostí.