Město vyčlenilo ve svém rozpočtu 2,5 milionu korun, o kterých rozhodují občané Kolína.

Foto: Roman Krása

Participativní rozpočet má letos v Kolíně premiéru. Občané rozhodují o tom, jak je použít, co v Kolíně vylepšit, zvelebit, vybudovat. Osm týdnů na jaře bylo možné podávat návrhy do pilotního participativního rozpočtu Vylaď Kolín. Do podávání návrhů se zapojili občané všech věkových kategorií. Celkem se sešlo 52 návrhů. Během letních měsíců pak probíhalo hodnocení návrhů hlavně z hlediska realizovatelnosti a souladu s pravidly participativního rozpočtu. Mezi hlavní hodnoticí kritéria patřila reálnost rozpočtu, náklady na údržbu, umístění na pozemcích města, soulad s vizemi či s územním plánem města.

Některé návrhy se i po konzultaci s autory či dalších úpravách přece jen ukázaly jako nerealizovatelné. Jedná se celkem o 28 návrhů, které nepostupují do hlasování. Zdá se, že polovina návrhů je příliš vysoký podíl, ale nejde o nekvalitní návrhy, jen je nelze v současné době uskutečnit. Některé nerealizovatelné návrhy se však staly cennou inspirací – např. pro jednání mezi městem Kolín a dalšími investory. Některé z dalších návrhů město Kolín buď již realizuje, nebo je plánuje realizovat přímo ze svého rozpočtu. Do hlasování tedy postupuje celkem 19 návrhů. Z těchto návrhů vybíráte vy, občané Kolína, návrhy, které se budou realizovat.

Zdroj: Roman Krása

Každý hlasující má k dispozici šest kladných a tři záporné hlasy. Jakmile uplatní dva kladné hlasy, může umístit jeden záporný. Hlasování probíhá přes webovou stránku Vylaď Kolín a je nutné ho ověřit unikátním PIN kódem, který bude hlasujícímu zaslán na mobilní telefon. Pokud si nejste jisti a potřebujete při hlasování asistenci, obraťte se na Městskou knihovnu Kolín, oddělení pro dospělé v Husově ulici, nebo na pobočku v ulici Benešova, ochotně vám s hlasováním pomohou.

Hlasování probíhá od 16. září do 22. října 2023. Hlasovat mohou všichni obyvatelé Kolína bez ohledu na věk, tedy i děti. Díky vašim hlasům vznikne pořadí návrhů a realizovat se bude od prvního návrhu k dalším, až do vyčerpání celkového rozpočtu Vylaď Kolín (2,5 mil. Kč).

Vaše hlasy rozhodnou, co se v Kolíně zlepší.

Hlasujete na https://www.participativni-rozpocet.cz/kolin/