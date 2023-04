Jak ale vybrat ten správný? Dosluhuje váš starý Wi-Fi router, trápí vás pomalé a nestabilní připojení k internetu či chcete ze své domácnosti udělat chytrou? S Alešem Šafářem ze společnosti TP-Link jsme probrali, jaké existují možnosti, co vše je potřeba zvážit při výběru konkrétního produktu, co je mesh systém a pro koho je vhodný nebo jak funguje chytrá domácnost

Aleš Šafář | Foto: CHILLICOM s.r.o.

Kvalitní připojení k internetu je už v dnešní době prakticky samozřejmostí, nicméně zorientovat se v nabídce na trhu není úplně snadné. Jaké proměnné by měli zvážit lidé, kteří se snaží v široké nabídce na trhu zorientovat a chtějí si pořídit nový router?

Vždy je nutné zvážit, co zákazník od své sítě očekává, zda využívá i služby, kde proudí velké množství dat, jako třeba televizi přes internet, různé streamovací služby, nebo třeba hraní online her. Dalším důležitým aspektem je i počet zařízení, která se budou na Wi-Fi připojovat. V dnešní době má každý člen domácnosti několik zařízení využívajících internet, jako jsou chytré telefony, tablety, počítače, chytré hodinky a mnoho dalšího. Dále bývají v domácnostech i chytré televize, dálkově ovládané zásuvky a světla. Dnes nejsou výjimkou ani domácí spotřebiče jako jsou pračky, ledničky, kávovary nebo i dětské hračky, které se připojují k internetu. Když si to shrneme, tak i úplně běžná domácnost připojuje k internetu 10-20 zařízení. A toto číslo bude do budoucna stoupat. Další proměnnou, kterou je potřeba zvažovat při výběru routeru, je i velikost domu nebo bytu, který chceme pokrýt, a samozřejmě i rychlost a způsob připojení k internetu. Spousta problémů s „padající Wi-Fi“ v domácnostech je způsobena právě špatně zvoleným zařízením, anebo také zastaralou technologií. Je stále mnoho domácností, které využívají routery pracující na technologiích více než 10 let starých, které jsou pro dnešní využití, počty zařízení a zarušení Wi-Fi pásma skoro nepoužitelné. Ne vždy totiž platí, že plný signál Wi-Fi znamená, že je vše v pořádku a bude vše bez problémů fungovat.

Kdybyste měl doporučit konkrétní produkt, který je podle vás zárukou pro spolehlivou Wi-Fi, o jaký produkt by se jednalo?

Jelikož se zařízení jako router nekupuje každý rok, ale je to věc, která v domácnosti bude sloužit několik let, doporučoval bych zvolit moderní standard Wi-Fi 6, který zaručuje vysoké rychlosti přenosu dat, možnost připojit velké množství zařízení a dobré fungování i v zarušeném prostředí, které hlavně ve městech a zejména v bytových domech bývá opravdu velké. Zároveň produkty s Wi-Fi 6 nabízí i rychlé gigabitové porty. Jelikož se do budoucna předpokládá i stálé zvyšování rychlostí, které poskytovatelé internetu nabízejí, je dobré na to být připravený, i když aktuálně mám připojení pomalejší. Podle velikosti domu či bytu je pak potřeba zvážit, zda je lepším řešením klasický Wi-Fi router, který je vhodný např. pro 1 až 2 pokojový byt, anebo pořídit Mesh systém Deco, což je v dnešní době velký trend pro dokonalé pokrytí domu nebo většího bytu. Ještě bych chtěl zdůraznit, že nastavení routerů i Mesh systémů Deco je velice jednoduché a probíhá pomocí mobilní aplikace v češtině, takže ve většině případů nebudete potřebovat „ajťáka“, ale zvládnete to sami.

Můžete běžným uživatelům vysvětlit, co je to vlastně ten Mesh systém? A jaké výhody přináší?

Mesh systém je soustava více Wi-Fi jednotek, které se rozmístí po domě nebo bytě a zajistí dokonalé pokrytí jednotnou sítí s jedním názvem a heslem. Jednotky si umí připojená zařízení mezi sebou předávat, takže i když budete chodit po domě nebo bytě, tak vám nikde nevypadne spojení, budete pořád online. Pro běžný dům či byt stačí 2 až 3 takovéto jednotky, ale pokud se jedná opravdu o velký objekt, lze jich mít v síti až deset. Dokonce máme nyní nově v nabídce i venkovní jednotku Deco, takže ani pokrytí zahrady již není vůbec žádný problém. U Mesh systémů Deco máme v nabídce i varianty pro ty, kteří využívají připojení pomocí telefonní linky VDSL nebo mobilní LTE a 5G připojení.

Jak je to tedy s tou chytrou domácnosti? Jak moc složité tohle řešení je? Může si ho například každý instalovat doma sám, případně jak to funguje?

Chytrá domácnost byla dlouhou dobou více strašákem, než pomocníkem, ale to se naštěstí v současné době mění. Již není potřeba pro každé zařízení extra aplikace, ani nejsou produkty předražené a složité, jako tomu bylo před lety. My máme ucelenou řadu Tapo, která používá jen jednu aplikaci kompletně v češtině a vše je velice jednoduché na nastavení, používání, i nastavování automatizací a dalších „vychytávek“, které chytrá domácnost nabízí. Přeci jen by to měl být smysl chytré domácnosti, udělat život jednodušší.

Co všechno, respektive jaké produkty, si v rámci této řady Tapo můžeme pořídit?

TP-Link aktuálně v řadě Tapo nabízí vše, na co si vzpomenete. Chytré, na dálku spínané zásuvky s měřením spotřeby elektrické energie, dálkově ovladatelné žárovky a LED pásky, čidla teploty, pohybu nebo kontaktu, tlačítka, domovní zvonky, vypínače, které udělají i z „hloupých“ světel chytrá a vnitřní i venkovní kamery, které slouží hlavně pro zabezpečení domácnosti. Poslední novinkou v naší řadě Tapo jsou i chytré robotické vysavače.

