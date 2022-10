Manželé se rozhodli prodat svůj dům a pořídili si moderní dřevostavbu. Co je vedlo k tomuto kroku?

Foto: Zadavatel.

Mirek a Jana nyní bydlí ve velkém rodinném domě z kamenného a cihelného zdiva. Jejich dům byl postaven na začátku dvacátého století, a i přestože před několika lety prošel větší rekonstrukcí, pořád se potýkají s únikem tepla a s vlhkostí, zima a plísně pro ně jsou bohužel každodenní přítěží. Poslední kapkou se stal šílený loňský účet za energie a letošní konec fixací. Protože je v domě nic nedrží a jejich děti už mají vlastní životy, rozhodli se pro zásadní životní rozhodnutí, starý dům prodat a pořídit nový.

Zdroj: Zadavatel

Velké životní rozhodnutí

Nejprve vyvstala otázka, zda budou stavět, nebo nový dům koupí. „Přestaveb a rekonstrukcí jsme si už užili dost. Chtěli jsme místo, kam si jen přineseme vlastní věci a nečekají nás tam opravy nebo dokončování. Dívali jsme se na nabídky novostaveb na internetu, také na developerské projekty,“ uvádí svůj příběh Jana.

Investice do jistoty nízkých energií

S manželem vybírali nový domov delší dobu. Při hledání narazili na dřevostavby a tato myšlenka se stala jasnou volbou. „Jsme nadšení tím, že dřevostavby propouští v zimě dovnitř minimum chladu a v létě naopak málo tepla. Věříme, že tím do budoucna ušetříme na účtech za topení ročně až desetitisíce,“ popisuje Mirek. Další pozitivní vlastností dřevostavby je, že dokáže vyrovnávat vlhkost v interiéru a udržovat stabilní klima, což manželé taky ocení.

Zdroj: Zadavatel

Na internetu však nemohli dlouho najít nabídku, která by se jim líbila. V době, kdy již hledání vzdávali, jim padl do oka příspěvek na sociálních sítích s oznámením nové výstavby v Letohradě. „Pracujeme hodně času z domu, takže nám vzdálenější lokalita nevadila. Je to klidné, malebné město, a to my teď nejvíc potřebujeme,“ nadšeně sděluje Mirek. Manželé jsou navíc aktivní lidé, proto je zaujalo také nedaleké golfové hřiště a možnosti pro lyžování. „Nebudeme už muset za našimi aktivitami daleko,“ usmívá se Jana.

Kupní cena „až pak“

Manželé rozběhli jednání s developerskou firmou. „Měli jsme trochu obavy z finanční stránky věci a z prodeje našeho domu. Mysleli jsme, že se budeme muset na čas odstěhovat do nájmu. Mile nás však překvapilo, že nám paní developerka, Eva Minářová, nabídla možnost uhradit na začátku jen menší zálohu a zbytek kupní ceny doplatit až po dokončení stavby a po prodeji našeho domu, o což se taky postará. Tohle nám ušetřilo mnoho starostí,“ vysvětluje Jana. Mirek s Janou také navštívili vzorový dům developerské společnosti, aby se přesvědčili, zda stavba bude dobře provedená. Návštěva je přesvědčila o kvalitě, skvělé akustice i tepelné pohodě.

Zdroj: Zadavatel

Zahrada a hodně světla

„Zatímco někteří z nás mají blázny, že chceme vyměnit solitér za řadovku, my se těšíme, že budeme mít bydlení konečně podle našich představ. Vybrali jsme domek s překvapivě velkým pozemkem a orientací na jihozápad. Nemůžeme se dočkat kafe na terase a večerního grilování.“ vypráví budoucí majitelé domu. Páru vyhovují také dispozice a velikost nemovitosti. „Bude přesně tak akorát pro nás dva a pro návštěvy naší rodiny,“ uzavírá spokojeně vyprávění Jana.