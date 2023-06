Auto se občas kupuje jako dárek. Zároveň se často jedná o poměrně velkou investici, takže dárce také doufá, že auto bude v co nejlepším stavu a bude dělat jen radost. Pokud ovšem podcení výběr auta a před nákupem jej dobře neproklepne, z radosti se může stát starost.

Foto: cebia.cz

Stejně jako v tomto příběhu, kdy si kupující sice auto prověřil přes Cebia, ale bohužel až ve chvíli, kdy už vytvářelo jen starosti. Auto koupil své dceři k narozeninám. Jednalo se o její první auto, takže dárce chtěl, aby se dcera mohla ukázat v něčem zajímavém. Hledání netrvalo dlouho a podařilo se najít skutečně zajímavý kousek, kterých u nás zatím moc nejezdilo.

Mini Copper Coupé je pro mladou slečnu opravdu pěkné auto. Tenhle byl navíc v elegantní černé barvě a na fotkách v inzerci vypadal krásně. S prodejcem auta to šlo v pohodě, auto jelo dobře bez podezřelých zvuků, na první pohled více než zachovalé a servisní knížka k tomu. Všechno vypadalo naprosto v pořádku, udělaly se papíry, zaplaceno, předáno. Dcera bude jen mlčky zírat, až se otevře garáž s načančaným dárkem…Taky že ano - byla nadšená! Jezdila s ním skoro každý den, do práce i na výlety, prostě velká spokojenost.

Jenže pak auto začalo trochu zlobit…

Nejdříve se rozsvítila kontrolka motoru. To nic, zajede se do servisu. Zůstalo tam prvních pár tisíc korun. Pak se podobné závady a problémy opakovaly skoro každý měsíc. Za dva roky se do pokladničky na kolech nacpalo skoro sto tisíc… Když otec probíral problémy s autem s kolegou v práci, ten mu doporučil, aby si zkusil na auto udělat Cebii. Poslechl jej a výpis historie auta si zakoupil. To co viděl ve výpisu, jej šokovalo.

Zdroj: cebia.cz

V Lucembursku mělo auto těžkou havárii

Jak je vidět na fotkách, pravá přední část auta byla velmi silně poškozena, motorový prostor byl stlačen téměř až ke kabině. Motor byl tedy také výrazně zasažen, airbagy byly aktivovány. Náraz byl tak silný, že zlomil střechu vozu. Opravit takové poškození do stavu, aby auto bylo opět spolehlivé a bezpečné, je téměř nemožné. Auto bylo na první pohled sice po opravě funkční a bez viditelných poškození, nicméně mechanicky po určité době začalo vykazovat velké problémy a štěstí bylo, že slečna s autem nebourala na přední část. Následky nekvalitní opravy by mohly být v tom případě tragické.

Auto měl prověřit před nákupem

Otec měl auto pro dceru prověřit pořádně ještě před nákupem. Bohužel věřil prodejci a svému úsudku a to se mu nevyplatilo. Přitom stačilo zakoupit online prověření na www.cebia.cz a mohl si všechny problémy ušetřit. Pokud kupujete ojeté auto, vždy se snažte najít a využít všechny dostupné cesty k získání informací z historie auta. Ze servisní knížky se sice dozvíte o pravidelných prohlídkách vozu, ale informace o poškození vám neposkytne. V online databázi od Cebia jsou k dispozici miliardy záznamů o autech z Česka i zahraničí, kromě havárií zde najdete i informace, zda nemá auto stočený tachometr či není kradené a řadu dalších důležitých věcí. A nepodceňujte také fyzickou prohlídku auta před nákupem – na internetu najdete placené služby i s recenzemi, které vám detailní prohlídku provedou a sníží tak riziko nákupu problémové ojetiny. Věřte, vyplatí se to.

Společnost Cebia dlouhodobě pomáhá motoristům s bezpečným nákupem ojetých vozidel. Pro motoristy nabízí především komplexní online službu AUTOTRACER, která umožňuje rychlé prověření historie ojetých aut. Kromě online prověření nabízí dále řadu dalších služeb pro prověřování původu, originality a identifikaci vozidel. Více informací naleznete na www.cebia.cz.

Komerční sdělení