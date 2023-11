Fotovoltaické elektrárny (FVE) se stávají stále populárnějším způsobem výroby elektrické energie.

Jejich instalace přináší nejen ekologické benefity, ale také ekonomické výhody. Ovšem mnoho majitélů nemovitostí se obává, zda se vyplatí investovat do fotovoltaické elektrárny bez dotací. Stejnou otázku řešili i v jedné výrobní společnosti z Českobudějovicka podnikající v nábytkářském průmyslu.

Majitelé se rozhodli konzultovat tuto problematiku s odborníky ze společnosti voltix s.r.o., která zaměřuje na individuální řešení fotovoltaických elektráren. Před samotnou instalací FVE je důležité zvážit roční spotřebu, která má být pokryta výrobou elektrické energie. V našem případě se jedná o společnost s roční spotřebou 53 MWh při převážně jednosměnném provozu 5 dní v týdnu.

Po pečlivé analýze spotřebního profilu výrobní společnosti, bylo provedeno několik simulací velikostí FVE ve vztahu k nejrychlejší návratnosti investice. Cílem bylo najít optimální velikost elektrárny, která by pokryla potřeby energie výrobní společnosti a zajistila by co nejrychlejší návratnost investice.

Ukázalo se, že nejlepším řešením je pro tento konkrétní provoz fotovoltaická elektrárna o velikosti 40 kWp bez akumulace. Tato velikost FVE zajistí dostatečnou produkci elektřiny v hlavní výrobní časy společnosti a díky optimální velikosti je kalkulovaná návratnost investice pouhých 6 let.

„Dalším důležitým aspektem fotovoltaických elektráren je jejich přínos pro životní prostředí. Tato konkrétní instalace fotovoltaické elektrárny o velikosti 40 kWp sníží emise CO₂ o 20 209 kg za rok.“ doplnil Ing. Petr Troják jednatel společnosti voltix s.r.o.

Díky investici do vlastní fotovoltaické elektrárny snížila výrobní firma své náklady na elektřinu na 0,978 Kč/kWh. „Investicí do nové fotovoltaiky se výrazně zvýšila ziskovost a konkurenceschopnost naší společnosti v této turbulentní době“ uvedl jednatel výrobní společnosti z Českobudějovicka.

Po instalaci FVE je důležité zajistit správnou a pravidelnou údržbu systému. Prediktivní údržba a kontrola stavu solárních panelů a elektroinstalace jsou klíčové pro dlouhodobou efektivitu a výkon FVE. Pravidelná kontrola a údržba umožní odhalit a řešit případné problémy včas a minimalizovat výpadky výroby elektřiny.

„Instalací fotovoltaiky by to nikdy končit nemělo. Proto nabízíme našim zákazníkům i ostatním provozovatelům FVE naše služby v oblasti pravidelné kontroly a údržby fotovoltaických elektráren“ dodal Ing. Petr Troják.

