Když společnost Apple představila svůj první iPad v roce 2010, nastal obrovský boom tabletů a všichni ho chtěli a potřebovali. Najednou tu byl skvělý kompromis mezi příliš velkým počítačem a v té době ještě nedostatečně výkonným mobilem. Tablety si brzy oblíbili i hráči a vývoj mobilních her šel neuvěřitelně dopředu. Jak jsou na tom tablety po více než deseti letech na trhu? Přečtěte si, jestli se ještě vyplatí investovat do herního tabletu a jaké základní parametry si při nákupu ohlídat.

Foto: Electro World

Vyberte vhodnou velikost a dostatečné rozlišení displeje

Tím úplně základním, co vás na tabletu zaujme, je jeho velikost. Neplatí tu nutně, že čím větší tím lepší. Tablet totiž při hraní většinou celou dobu držíte v ruce, takže by vám to mělo být hlavně pohodlné. Zvlášť pokud máte menší ruce, nemusí být hraní na velkém tabletu zrovna snadné.

S větším displejem se pojí i vyšší hmotnost. Proto se nebojte si tablet před pořízením pořádně osahat. Klidně si zkuste něco zahrát, abyste věděli, jak se vám tablet drží. Tablety vyloženě na práci klidně vybírejte větší. Ale na hraní her je ideální velikost 10–11 palců. K některým tabletům bez problému připojíte třeba i herní ovladač. Pokud si tablet nepořizujete především na časté přenášení, můžete klidně zvolit větší velikost.

S velikostí displeje si pak určitě omrkněte také rozlišení. Většina herních tabletů nabízí parádní Full HD rozlišení s opravdu kvalitním zpracováním barev. V tom stále vyniká hlavně Apple iPad, který nabízí Liquid Retina displej s technologií True Tone a širokým barevným spektrem. Antireflexní vrstva se pak postará o to, že si všechny barvy užijete i na slunci.

Zaměřte se na výkon procesoru

Přestože jsou mobilní hry méně náročné než klasické hry na PC nebo třeba herní konzole, i hraní na tabletu vyžaduje dostatečný výkon. Některé tablety se tak pomalu svým výkonem vyrovnají počítačům. Například už zmíněný Apple do některých iPadů dává stejný typ procesoru Apple M1, který používá také ve svých noteboocích a počítačích. Za tablet s tímhle procesorem ale zaplatíte podobnou částku jako za poměrně slušný herní notebook.

Na trhu s herními tablety najdete v podstatě dva hlavní hráče. A tím druhým jsou spolehlivé tablety Samsung, kde se o dostatečný herní výkon stará třeba 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon, který plynule zvládne rozjet všechny mobilní hry. Jeho výhodou je i příznivější pořizovací cena.

Pokud si na tabletu chcete zahrát hlavně méně náročné oddechové hry typu Candy Crush, pak stačí i méně výkonný procesor. Počítejte ale s tím, že třeba mobilní verze Call of Duty a další podobné akční střílečky si vyžádá mnohem více výkonu.

Výkonný procesor potřebujete také k tomu, aby se hra v průběhu nijak nezasekávala. Zvlášť u akčních her, které vyžadují rychlé reakce, je každé zpomalení znát. Ale i pro běžnou práci nebo relax jako je sledování filmů nebo brouzdání na internetu se hodí, když si můžete otevřít více aplikací naráz, aniž by se tablet zavařil a zasekl.

Pohlídejte si kapacitu operační paměti a vnitřního úložiště

Další klíčový parametr, který ovlivňuje hladký chod tabletu, je kapacita operační paměti. Protože ani ten nejlepší procesor toho tolik nezmůže, když nedostane do party i dostatečnou velikost RAMky. V těch nejnašlapanějších tabletech najdete operační paměť až o velikosti 16GB.

Tomu ovšem odpovídá i vyšší cena tabletu. Proto zase zvažte, jestli se vám takový tablet vyplatí pořizovat opravdu „jen“ na hraní her. Protože za cenu takového tabletu dostanete parádní herní notebook nebo počítač. A na těch máte přeci jen větší herní možnosti.

Jaká kapacita RAMky je pro tablet tak akorát? Herní tablety nejčastěji začínají na 4 GB a to už většinou úplně v pohodě stačí na většinu her. Zvlášť v kombinaci s výkonným procesorem se vám nestane, že by hraní bylo nepříjemné, hry se dlouho načítaly nebo se sekaly.

Pokud sáhnete po vyšší kapacitě 6 GB nebo 8 GB, dostanete větší jistotu do budoucna, že spustíte i ty nejnovější mobilní hry.

Aby se vám do tabletu vešlo pořádné množství her a nemuseli jste neustále starší hry mazat, když si chcete stáhnout nové, dívejte se i po dostatečné kapacitě vnitřního úložiště. Některé tablety nabízí paměť až 1 TB.

Případně máte možnost si rozšířit paměť ještě paměťovou kartou. Velká paměť se hodí nejen na hry. S tabletem můžete i fotit nebo natáčet videa, případně si stahovat filmy. Takže čím větší úložiště, tím lépe.

Maličká nevýhoda iPadů je, že se jejich vnitřní paměť kartou rozšířit nedá. Na kapacitu paměti proto myslete už při nákupu.

Nepodceňujte ani výdrž baterky

Protože si tablet nejspíš pořizujete hlavně proto, abyste se osvobodili od nutnosti být pořád na kabelu a v nabíječce, tak se určitě vyplatí dívat se i po dostatečné výdrži baterky.

V tabletech najdete baterky o kapacitě klidně přes 10 000 mAh. To už je slušná výdrž, která vám zajistí klidně až 12 hodin nerušeného provozu v kuse. Což je naprosto ideální například na dlouhé cesty.

Hodí se i funkce rychlého nabíjení, které po vzoru mobilů zvládá většina moderních tabletů. Když už se vám tablet vybije, nebudete čekat půl dne na jeho plné nabití.

Výhody herního tabletu