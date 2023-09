Kulturní a informační centrum města Velešín uvede 7. října ve svém kinosále divadelní představení Agentury Familie s názvem Fantastická žena, které mělo premiéru v dubnu roku 2019.

Foto: Anna Fixová

Jedná se o komedii úspěšného kanadského autora Norma Fostera, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla ideální partnerka mít. Je to příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si přejete…

Zdroj: Kulturní a informační centrum města Velešín

Herecké obsazení i zvolené téma jsou zárukou dobré zábavy. Vezměte tak s sebou své přátele a přijďte strávit příjemný večer na divadelní představení do Velešína. Zveme vás do našeho útulného kinosálu, kde máte své oblíbené herce na dosah ruky. Před představením nebo během přestávky si můžete dát sklenku vína nebo piva.

Hrají: Patricie Pagáčová / Diana Šoltýsová, Václav Krátký / Ondřej Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna

Režie: Martin Vokoun

www.kicvelesin.cz