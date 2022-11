Kam letos vyrazit s dětmi za Mikulášem a legendou o betlémské hvězdě? Přijďte s dětmi na Mikuláše na pohádku a pro dárek do Planetária Praha. Bude tma jako v pytli!

Foto: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

Mikulášská plná zábavy

Byly vaše ratolesti hodné? Tak to si určitě zaslouží mikulášskou nadílku! Přijďte s dětmi za námi do Planetária Praha 5. prosince. Od 16:30 se můžete těšit na pohádku Se zvířátky o vesmíru za speciální nízkou cenu. Poté na vás bude čekat Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš vás provede po čertech temnou noční oblohou plnou zářících hvězd a odmění každé dítě dárkem.

Pohádka pro děti: Se zvířátky o vesmíru

Pohádka Se zvířátky o vesmíru je o čtyřech kamarádech – ježkovi, zajíci, krtkovi a sově, kteří se sešli na kraji lesa, aby prozkoumali hvězdářskou základnu. Všechno je pro ně nové, nikdy nic podobného neviděli, a když uvidí startovat raketu, jsou z toho úplně paf. Nikdo netuší, o co by se mohlo jednat, a tak vymýšlejí jeden bláznivý nápad za druhým. A snad by se tam dohadovali dodnes, kdyby nepotkali chytrého myšáka, který jim vše vysvětlil. Protože myšák strávil celý život mezi vědci na hvězdářské základně, ví toho o vesmíru opravdu hodně.

Záhada betlémské hvězdy

Právě adventní čas ozvláštní i pořad Hvězda betlémská, který budeme v Planetáriu Praha promítat po celý prosinec. Legenda vypráví o tom, jak před více než dvěma tisíci lety zazářila na obloze hvězda, jež se stala poselstvím naděje až do dnešních dnů. Jaký fascinující astronomický úkaz stál za zrodem legendy, která neodmyslitelně provází období adventu a Vánoc? Přijďte to zjistit do planetária.

