Výrobce českého nábytku Lermo plus v Žebráku letos slaví 25 let na trhu

Komerční sdělení

Pokud chcete opravdu nábytek, který vám vydrží několik desítek let, navíc chcete nábytek od českého výrobce, pak se rozhodně podívejte do Žebráka, části Sedlec kde na adrese Ke Hvězdárně č. 520 sídlí firma LERMO plus s.r.o.

Syn Jiří a otec Jiří na dílně vedle CNC stroje. | Foto: Václav Šesták