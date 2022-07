INOS-SERVIS s.r.o. je ryze česká firma, se zaměřením na zakázkovou výrobu a vlastním výrobním programem zemědělské a manipulační techniky.

Foto: INOS-SERVIS s.r.o.

Česká firma INOS-SERVIS s.r.o. se již od roku 1992 zaměřuje na výrobu částí jednoúčelových strojů a zakázkovou kovovýrobu. Vyrábí těžké a středně těžké svařence – jednotlivé díly zemních strojů, bagrů, rekultivátorů a strojových linek. V rámci vlastního výrobního programu vyrábí širokou paletu nářadí pro čelní nakladače a manipulátory s různými typy zavěšení, výrobu strojních součástí, výrobu ocelových konstrukcí. Provádí ohýbání plechů do 4000 mm / 200 t, soustružení do průměru 800 mm a točné délky 3000 mm, max. hmotnost obrobku 500 kg, svařování v ochrané atmosféře do 5 tun, tryskání ocelovými broky, práškové lakování, frézařské a vrtařské práce, konstrukční návrhy ve 3D, pálení dílců a polotovarů - plazma, laser, autogen

Mezi priority firmy patří především použití velmi kvalitních materiálů, vysoce odborné postupy výroby, spolehlivost, kvalita výrobků, otevřená komunikace a férový přístup. K dispozici je moderně vybavené zázemí.

Zdroj: INOS-SERVIS s.r.o.