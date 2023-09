A jak ho pak převézt přes celou republiku? Převoz 22tunového jeřábu Konecranes s rozpětím téměř 42 metrů byl velkým logistickým oříškem. Dopravit takového obra ze Slaného do Štítů na úpatí Jeseníků nebylo vůbec jednoduché. Cílem náročné cesty byla společnost Magna Automotive, která vyrábí díly pro automobilový průmysl.

Foto: Konecranes and Demag s.r.o.

Jeřáb vyrobili lidé ve společnosti Konecranes and Demag ve Slaném. Firma je jedničkou na trhu v České republice a slánský závod vyrobí ročně přes 1 300 zdvihacích zařízení pro výrobce z nejrůznějších průmyslových odvětví. „Jeřáby se ve Slaném díky šikovnosti lidí vyrábějí už přes třicet let. Každý zaměstnanec v naší společnosti má svůj podíl na tom, že naše jeřáby míří doslova do celého světa,“ říká jednatel společnosti Zoltán Gorta. Zdvihací zařízení pomáhají zvedat a přemísťovat břemena v automobilovém průmyslu, přístavech, energetice, stavebnictví, v chemickém průmyslu, při likvidaci odpadů, ale také třeba při stavbě lodí a letadel.

Mostový jeřáb pro Magnu čeká dlouhá cesta z haly ve Slaném.Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Magna sází na jeřáby ze Slaného

Právě pro Magna Automotive ve Štítech, která vyrábí karosářské díly zejména pro koncern Volkswagen, byly ve Slaném vyrobeny celkem tři mostové jeřáby Konecranes s nosnostmi 16, 20 a 25 tun. Jsou vybaveny nadstandardními funkcemi, jako je třeba ochrana proti rozkývání břemene, nebo monitorovací online systém Truconnect, díky kterému má servis okamžitý přehled o stavu jeřábu. Celkem tak dnes v Magna Automotive, kde pracuje 500 lidí, pomáhá 14 jeřábů společnosti Konecranes and Demag ze Slaného.

Ze Slaného až do Štítů v Jeseníkách. Dechberoucí záběry najdete zde: https://1url.cz/hrA9DZdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Logistický oříšek

Největší ze tří nových jeřábů měl úctyhodné rozměry a dopravit ho ze středních Čech do Štítů stálo velké úsilí. „Transport byl náročný, ale náš stálý dopravce firma Garantrans i tuto výzvu zvládl na výbornou,“ říká projektový manažer Pavel Müller z Konecranes. Další obtížnou operací bylo umístění mostů tohoto jeřábu na jeřábovou dráhu. „Ve výrobní hale už byly instalované technologie, takže jsme měli k dispozici jen jeden autojeřáb s nosností 100 t. Instalace našeho velkého jeřábu trvala téměř 15 hodin,“ doplnil Pavel Müller. Dnes už jeřáby spolehlivě pomáhají dopravovat lisovací nástroje a svitky materiálu v halách Magny.

Dnes už jeřáby spolehlivě pomáhají přemisťovat těžká břemena.Zdroj: Konecranes and Demag s.r.o.

Záleží na lidech

Výroba jeřábů má v královském městě Slaný tradici již od 70. let minulého století. Klíčem k úspěchu byli a jsou pro Konecranes and Demag kvalifikovaní zaměstnanci. Nabízí jim proto celou řadu zaměstnaneckých benefitů, jako například pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování v podnikové jídelně, bonus za flexibilitu, odměny za pracovní a životní výročí, penzijní připojištění, zaměstnanecké akcie, roční odměnu a vánoční bonus, jazykové kurzy či zvýhodněné tarify pro mobilní telefony. „Ve Slaném pracuje více než 230 zaměstnanců, na jejichž spokojenost klademe velký důraz,“ uvádí personální ředitelka Jitka Kotelenská.

Konecranes and Demag nabízí i kratší pracovní úvazky pro maminky na mateřské dovolené, nebo po ní, pro studenty vysokých a středních škol a také pro důchodce. Důležité je, aby se zaměstnanci ve společnosti Konecranes cítili sami sebou a bezpečně!

Vyrábět jeřáby umíme

Pro rozvoj slánské společnosti byl zásadní vstup německé skupiny Demag v roce 1995, díky kterému se firma dostala do první ligy výrobců mostových jeřábů. Dalším důležitým mezníkem se stal rok 2017, kdy se Demag stal součástí nadnárodní skupiny Konecranes, a společně nyní tvoří špičku ve světové výrobě průmyslových a přístavních jeřábů a vysokozdvižných vozíků. Holding Konecranes zaměstnává více než 17 000 zaměstnanců v 600 pobočkách v 50 zemích.

