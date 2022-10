Když na podzim roku 1992 zahájila firma GFR s.r.o. v pronajaté hale tehdejšího Rostroje Rousínov výrobu prvních svařovaných dílů pro kabiny značky Liebherr, sotva kdo měl tušení, jak se tato společnost za 30 let změní.

Vyškovská firma Fritzmeier s.r.o. slaví 30 let v ČR | Foto: Fritzmeier s.r.o./archiv

Nikdo z nejvyššího vedení mateřské firmy FRITZMEIER by si tehdy netroufal odhadnout, že do 6 let budou tyto pronajaté prostory pro firmu, která tehdy začínala se 7 zaměstnanci, malé. A toho, kdo by v roce 1999 tvrdil, že po přestěhování do nově zrekonstruované haly ve Vyškově o rozloze 8 000 m2 nebude do 3 let stačit ani tato hala – toho by považovali za snílka.

Přitom skutečnost předčila veškerá očekávání. Z firmy GFR se mezitím stala vyškovská společnost Fritzmeier s.r.o., která dnes dává práci více než 560 lidem, v areálu o velikosti 88 000 m2 vyrábí ročně přes 25 000 kabin pro stavební, zemědělské a manipulační stroje a dosahuje obratu přes 2 mld. Kč.

Tyto výsledky jsou především zásluhou jejich zaměstnanců, výsledkem jejich nápadů a poctivé práce a je potřeba jim na tomto místě vyslovit velké uznání. To, jak si jich společnost již 30 let váží, vyjadřuje bohatým sociálním programem, jehož základem je každoroční zvyšování mezd. Letos to bylo zvýšení o 13 %, a to v reakci na aktuální inflaci, a zvláště pak na enormní nárůst cen energií.

Zaměstnanci společnosti si společně připomněli toto 30leté výročí při několika příležitostech. Počínaje fotbalovým turnajem, přes firemní oslavu za účasti pana Georga Fritzmeiera až po Den otevřených dveří spojený s dětským dnem. Jako výraz díků za dlouholetou spolupráci s městem Vyškovem financovala skupina FRITZMEIER u příležitosti tohoto výročí i výsadbu 30 nových stromů v ZOO PARKU Vyškov, jako součást revitalizace po jeho poškození vichřicí v roce 2021.

Vedení společnosti děkuje zároveň všem zákazníkům i dodavatelům za dlouholetou spolupráci a zdůrazňuje, že i oni přispěli k úspěchu firmy.

Nicméně ústřední myšlenku, že hlavní podíl na úspěchu firmy mají její zaměstnanci, je třeba ještě jednou zopakovat, a za toto jim všem ještě jednou poděkovat.

Zdroj: Fritzmeier s.r.o./archiv