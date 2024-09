Fidorku zná v Česku téměř každý, ale jen v Opavě lidé vědí, že název této oblíbené sušenky souvisí s prvorepublikovou výrobou sušenek a oplatek firmy Fiedor.

Romana Vaverová vydala svůj druhý historický román | Foto: Lukáš Kaboň

Spisovatelka Romana Vaverová se vydala po historických stopách Marie Fiedorové, která stála u vzniku továrny Fiedor na počátku 20. století. Napsala příběh o ženské odvaze a podnikatelském duchu, kde hlavní hrdinka musí mít pro svůj úspěch nejen štěstí, ale i silné emoce. Knížka byla slavnostně představena veřejnosti na opavské radnici u příležitosti oznámení nové investice do linky na výrobu čokoládových oplatek inspirovaných Fidorkou.

Právě vyšel Váš historický román o Marii Fiedorové, která v Opavě na počátku 20. století založila slavnou průmyslovou pekárnu rodiny Fiedorů. Čím Vás tento příběh oslovil?

Stejně jako u jiných historických postav, kterými se v knize zabývám, mě také u Marie Fiedorové nejvíce zaujala paralela se současným životem. Zajímá mě, jakým způsobem reagují lidé na těžké životní výzvy – na nemoci, vztahové problémy, finanční překážky či smrt blízkého. Tyto výzvy se během staletí neustále opakují, mění se pouze historické kulisy, ale lidské reakce zůstávají.

Také Marie Fiedorová se na konci 19. století ocitla v nezáviděníhodné situaci, která jistě není neznámá ani současným čtenářkám a čtenářům. Coby ovdovělá, osamělá a poměrně mladá matka třech malých dětí se musela rozhodnout, jak se svým životem naloží dál. Bez sociálních jistot a bez podpory manžela to v Rakouském Slezsku jako začínající podnikatelka jistě neměla jednoduché, přesto nalezla odvahu a rozhodla se firmu Fiedor vést sama dál.

Slavnostní představení románu na opavské radnici. Zleva náměstek Michal Kokošek, primátor Tomáš Navrátil, Romana Vaverová, Emmanuel Chilaud z Mondelez Zdroj: Roman Mrázek

Snažíte se vycházet z historických pramenů a studií. Kde jste hledala zdroje? Co bylo největším překvapením života před více než sto lety?

O životě samotné Marie Fiedorové nám toho historické prameny příliš mnoho neprozrazují, vycházela jsem tedy z dostupných publikací a archivních záznamů o podnikání rodiny Fiedorů. Poměrně dobře jsou zmapovány jejich začátky, tedy léta 1840–1879, přičemž první letopočet udává rok, kdy na opavské promenádě začala péct oplatky Amálie Fiedorová. To byla Mariina budoucí tchýně. Rok 1879 potom ohraničuje zlomový předěl, kdy rodinnou firmu začíná vést nejmladší syn Theodor Fiedor. To byl zase Mariin manžel.

Příjemným a osvěžujícím překvapením pro mě bylo studium a četba soukromých deníků žen konce 19. století. Jejich osobní zápisy mi alespoň částečně umožnily nahlédnout do myšlenkového světa tehdejších žen a upřímně řečeno, nemám pocit, že by se svými sny, tajnými pokušeními, úvahami či zbožnými přáními příliš lišily od žen současných.

V čem byl život podnikatelek v tehdejší době složitější? Určitou faktickou rovnoprávnost ženy získaly, až když ovdověly.

Emancipace ke konci 19. století v Rakouském Slezsku teprve začínala nabírat obrátky, ženy se sice už účastnily pracovního života, ale ve většině případů pouze v roli nekvalifikovaných a špatně placených pomocných sil. Podnikatelek bylo v té době velmi málo a musely čelit celé řadě omezení, počínaje přístupem ke vzdělání nebo nedostatečnými zkušenostmi a konče právními, společenskými či finančními překážkami.

Také nesmíme zapomínat, že neexistoval podpůrný sociální systém, na jaký jsme téměř automaticky zvyklí dnes – jako je např. dostupná zdravotní péče, celoživotní vzdělání, mateřská dovolená, existence předškolních zařízení atd.- veškeré tyto funkce zajišťovala buďto širší rodina nebo placená výpomoc.

Ekonomicky zajištěná vdova měla situaci jistě o trochu jednodušší, což jí ale nezbavovalo břemene osamělosti a zodpovědnosti za firmu, kterou musela nést jen sama za sebe. Všechna tato fakta ve mě vyvolávají velikou úctu a obdiv k jejich odhodlání a osobní statečnosti.

První výtisky s věnováním autorky Zdroj: Roman Mrázek



Knížka "Hořkosladká vůně vanilky" není Vaším prvním historickým románem z tohoto regionu. Loni jste vydala Železné katedrály o životě Paula Kupelwiesera, který se zasloužil o rozvoj vítkovických železáren a hutí. Jaký měla ohlas?

Čtenáři na Železné katedrály reagují velmi vstřícně, možná proto, že nejde jen o zajímavou součást regionální historie, ale opět také o paralelu, kterou lze vztáhnout do dnešních dnů. Paul Kupelwieser byl vizionář, jenž postavil na nohy Vítkovické železárny a také muž, který předběhl svou dobu. Ale ani ostatní hrdinové románu za ředitelem Kupelwieserem nezaostávají a usilovně hledají cesty, jak svůj nelehký osud a životní výzvy se ctí zvládnout. Román Železné katedrály zpracovala Vědecká knihovna v Ostravě také jako audioknihu, která bude čtenářům knihoven od letošního listopadu volně k dispozici.

Proč píšete o historických postavách regionu, kde žijete?

Zajímavé historické postavy se silným příběhem se jistě najdou v každém regionu, ale znalost místní krajiny nebo možnost procházet se ulicemi, ve kterých se příběh odehrává, velmi napomáhá autentičnosti a autorovi zjednodušuje práci.

S historickými romány teprve začínám, proto si prozatím vybírám témata z míst, která dobře znám. Také se svou příští knihou v regionu ještě zůstanu, protože bych ráda navázala na děj Hořkosladké vůně vanilky.

Děkuji za rozhovor.

Emmanuel Chilaud, který řídí opavskou továrnu Mondelez, poukázala na historické paralely mezi dnešním postavením žen ve vedení závodu a rolí Marie Fiedorové při založení průmyslové pekárny Zdroj: Roman Mrázek