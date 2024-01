Restaurace Slunečnice: Atraktivní svatební místo v Modřicích, kde se pořádají nezapomenutelné svatby

Foto: databáze svatebních fotek restaurantu Slunečnice

Svatba je pro každý pár jednou z nejdůležitějších událostí v životě. Je to den plný lásky, radosti a štěstí. Ale také den, kdy je třeba řešit spoustu organizačních a finančních záležitostí. Kde najít to pravé místo pro svatbu, které bude vyhovovat všem vašim představám a přitom nepřijít o všechny své úspory? Jak se postarat o to, aby se všichni hosté bavili a byli spokojení? Jak se vyvarovat stresu a nervozitě, které by vám mohly zkazit váš velký den?

Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky, máme pro vás skvělou zprávu. V Modřicích u Brna se nachází Restaurace Slunečnice, která vám nabízí možnost uspořádat svatbu na jednom místě, bez poplatků za pronájem. Ano, čtete správně. U nás neplatíte za pořádání svatby žádný pronájem prostor. Je to opravdu velký benefit pro všechny zájemce. Zaplatíte tedy jen za služby spojené se svatbou, které společně nastavíme, a za to, co sníte a vypijete. Přijde nám to fér, už tak je pro mnohé páry taková událost velmi nákladná.

Proč si vybrat svatbu na jednom místě? Ušetříte si spoustu času, peněz a starostí. Nemusíte shánět různé dodavatele, fotografa, výzdobu, organizovat program a platit desetitisíce za pronájem prostor. U nás máte vše pod jednou střechou. Dokážeme vám zajistit vše od A do Z: od bohatého pohoštění, přes dekorace, hudbu, fotografii, květiny, dort, až po kompletní organizaci svatební agenturou či rozšíření kapacity prostor velkým párty stanem. Vše podle vašich přání a možností.

Navíc u nás můžete mít svatbu na jednom místě i doslova. Na našem romantickém palouku přímo před restaurací můžete mít obřad pod širým nebem. Takový den si budete navždy pamatovat!

A co ubytování? Tušíte správně, i to může být vyřešené. Restaurace Slunečnice je součástí hotelu Lion, který nabízí komfortní pokoje pro vás i vaše hosty. Nemusíte se starat o to, jak se dostanete z místa na místo, nebo jak se ubytujete po dlouhé a veselé noci. Prožijte svůj svatební den naplno až "do odpadnutí" :).

Každý rok se ve Slunečnici konají desítky svateb, zájem je poslední roky takový, že plníme mnohdy i termíny mimo víkendu.

Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Tuto sezónu máme ještě zcela mimořádně poslední volné termíny, takže neztrácejte prosím čas. Navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte více informací o našich službách a také o svatebních balíčcích, které jsme připravili pro zájemce o poslední volné termíny sezóny 2024. Rezervujte si svůj termín ještě dnes a těšte se na nezapomenutelnou oslavu vaší svatby.